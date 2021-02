Twitter a annoncé qu’il déploierait bientôt un nouvel ensemble d’étiquettes qui identifieront le personnel gouvernemental, y compris les comptes personnels des dirigeants mondiaux, des médias affiliés au gouvernement, des dirigeants mondiaux conséquents et des institutions affiliées aux autorités centrales des nations. Cette décision vise apparemment à identifier des sources d’informations crédibles dans chaque pays, ce qui serait particulièrement précieux dans les conversations géo-socio-politiques internationales. Fait intéressant, cependant, les nouvelles étiquettes Twitter ne s’appliqueront apparemment qu’à la Chine, à la Russie, aux pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, États-Unis, Royaume-Uni) et à une foule d’autres, mais pas à l’Inde.

Pour le moment, les critères de sélection de Twitter derrière le déploiement des nouvelles étiquettes ne sont pas tout à fait clairs. Dans un article de blog expliquant cette décision, Twitter déclare que les pays où les étiquettes seront applicables ont été identifiés par eux comme ayant des «opérations d’information liées à l’État». Il explique en outre: << Nous nous concentrons sur les hauts fonctionnaires, les chefs d'État et les institutions qui sont la voix de l'État-nation à l'étranger, en particulier les catégories de comptes énumérées ci-dessus. Nous pensons qu'il s'agit d'une étape importante pour que lorsque les gens voient un compte discuter problèmes géopolitiques d'un autre pays, ils ont un contexte sur son affiliation nationale, et sont mieux informés sur qui ils représentent. Nous nous concentrons également sur ceux au sein des administrations respectives sous le chef de l'Etat qui offrent sa perspective politique à l'étranger. "

De par sa propre mesure et ses propres explications, il semble un peu surprenant que Twitter n’ait pas offert le même outil aux agents publics en Inde. La société de médias sociaux se trouve actuellement au milieu d’une sorte de lutte pour le pouvoir politique en Inde, après avoir apparemment refusé de se conformer à la demande du gouvernement central indien d’interdire les comptes d’un certain nombre d’individus, que le gouvernement aurait identifiés comme voix de dissidence – en référence aux protestations d’agriculteurs en cours en Inde. Dans une telle situation, l’ajout d’étiquettes autorisées aux comptes des principaux gouvernements, organes de presse et institutions affiliés au gouvernement central aurait semblé être la solution idéale pour Twitter, puisque l’étiquette elle-même implique une source d’information autorisée.

En conséquence, on ne sait pas exactement pourquoi Twitter n’a pas inclus l’Inde dans la liste des pays où les représentants du gouvernement et les sources affiliées recevraient l’étiquette de vérification supplémentaire sur leurs comptes. Après avoir allégué le refus de Twitter de se conformer aux demandes du gouvernement, de nombreux responsables gouvernementaux ont encouragé les Indiens à rejoindre Koo, une application fondée par les entrepreneurs indiens Aprameya Radhakrishna et Mayank Bidawatka qui imite Twitter mais fonctionne dans des langues vernaculaires. Twitter, à ce sujet, a soutenu qu’il n’avait pas enfreint les lois et règlements en Inde, car les demandes de blocage de ces comptes ne venaient pas d’ordonnances judiciaires, mais avaient plutôt été communiquées par des fonctionnaires du ministère.

En ce qui concerne les nouvelles étiquettes de compte Twitter, la société a annoncé qu’il en irait de même pour les responsables gouvernementaux à Cuba, en Équateur, en Égypte, au Honduras, en Indonésie, en Iran, en Arabie saoudite, en Serbie, en Espagne, en Thaïlande, en Turquie et aux Émirats arabes unis, aux côtés de la neuf susmentionné. Twitter a précédemment interdit l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, après que ce dernier ait été accusé d’avoir provoqué les récentes émeutes du Capitole avec une vidéo qui semblait être à l’origine de l’émeute. Trump a depuis été interdit par Twitter – une plate-forme qu’il fréquentait généralement pour diffuser ses opinions sur diverses questions.