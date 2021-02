Alors que les géants de la technologie s’efforcent de contenir ou de catégoriser tous les comportements sur leurs plates-formes, des accidents sont inévitables. Ce qui a pu être le cas lorsque Twitter a qualifié un journal chinois de «fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni».

Le China Daily est un quotidien de langue anglaise appartenant au Département de la publicité du Parti communiste chinois, avec une distribution mondiale gérée par des bureaux dans des villes comme New York, Washington, DC, Londres et Katmandou. En décembre 2012, il a également créé une édition africaine, publiée à Nairobi, au Kenya.

Après presque une décennie de fonctionnement, cela a été un choc jeudi lorsque Twitter a décidé de qualifier la branche africaine de la publication chinoise de «United Kingdom Government Official».

Personne n’a été plus choqué que le chef du bureau de l’UE du China Daily Chen Weihua, qui en a profité pour embrocher le géant de la technologie pour ce qu’il a surnommé « Biais contre les comptes chinois. »

BREAKING NEWS: OMG. Twitter a qualifié le China Daily Bureau en Afrique basé à Nairobi de «représentant du gouvernement du Royaume-Uni». Maintenant, ce n’est pas seulement le biais de Twitter contre les comptes chinois (y compris le mien), c’est la pure ignorance de Twitter. Quelle blague! Honte. pic.twitter.com/15PlQRawNm – Chen Weihua (陈卫华) (@chenweihua) 18 février 2021

D’autres commentateurs, tout aussi déconcertés, ont partagé leur dérision et leur consternation face à l’aberration algorithmique, certains la décrivant comme une blague et une honte, tandis que d’autres ont déclaré que la gaffe était «Presque une insulte.»

Et la foule fait face à l’unisson pic.twitter.com/cck8tlbFdF – Lucas Hainsworth (@HainsworthLucas) 18 février 2021

Certains ne pouvaient pas manquer l’occasion de jeter un peu d’ombre sur la voie du Royaume-Uni, au milieu de l’escalade des tensions entre Londres et Pékin et d’un va-et-vient de censure et de déplatformation des diffuseurs nationaux les uns des autres.

« Ils ont enfin trouvé comment qualifier un compte de non fiable, » a plaisanté un utilisateur de Twitter. «Cela peut-il être utilisé comme preuve pour exiger un paiement de salaire du gouvernement britannique?» ricana un autre.

« Oups, c’est ce qui se passe lorsqu’une entreprise de technologie politise tout et se fait passer pour l’arbitre de la vérité, » a écrit un utilisateur, manifestement marre de la censure de la Silicon Valley.

Twitter a mis en place une politique ciblant les comptes publics ou affiliés à l’été 2020, visiblement visant à «L’expérience plus transparente», mais ils peuvent avoir exposé par inadvertance de graves failles dans leur propre algorithme au cours du processus.

En ce qui concerne les conversations avec le gouvernement et les comptes de médias affiliés à l’État sur Twitter, nous contribuons à rendre l’expérience plus transparente. Nous allons maintenant utiliser deux étiquettes de profil distinctes pour ces types de comptes, afin que vous puissiez facilement les identifier ainsi que leurs Tweets. (1/2) pic.twitter.com/JW67o422MO – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 6 août 2020

