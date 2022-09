Twitter a déclaré lundi que les paiements à un lanceur d’alerte n’avaient enfreint aucune de ses obligations dans le cadre de l’acquisition de 44 milliards de dollars proposée par Elon Musk, après que le milliardaire a envoyé une troisième lettre pour tenter d’annuler l’accord.

Le géant des médias sociaux a déclaré qu’il avait l’intention de faire respecter l’accord et de conclure la transaction sur le prix et les conditions convenus avec Musk, selon un dossier de la Securities and Exchange Commission.

Les actionnaires de Twitter voteront mardi sur l’approbation ou le rejet de l’offre publique d’achat de Musk.

Le conseil d’administration de Twitter a précédemment exhorté ses actionnaires à approuver la vente de la société à Musk.

