Twitter purge les comptes inactifs. Pour ceux qui sont en deuil, la perte est profonde – National

Emily Reed a perdu sa sœur cadette Jessica il y a plus de 10 ans. Pendant une grande partie de la dernière décennie, elle a visité la page Twitter de Jessica pour aider à « garder sa mémoire vivante ».

Twitter est devenu l’un des endroits où Emily a traité son chagrin et a renoué avec une sœur qu’elle décrit comme presque comme une jumelle. Mais le compte de Jessica est maintenant parti.

La semaine dernière, le propriétaire Elon Musk a annoncé que Twitter purgerait les comptes qui n’ont eu aucune activité depuis plusieurs années. Cette décision a suscité un tollé de la part de ceux qui ont perdu ou qui craignent de perdre les pensées et les paroles d’êtres chers décédés liés à des comptes désormais inactifs.

Reed est immédiatement revenu sur la page de Jessica comme elle l’avait fait un jour ou deux plus tôt après avoir appris la purge. À la place de la page de Jessica se trouvait un message « compte suspendu » qui suggérait qu’il pourrait être en violation des règles de Twitter.

Roseaux tweeter racontant son choc face à la perte du compte a reçu des dizaines de milliers de réponses. D’autres ont partagé des expériences similaires de douleur en apprenant que le récit d’un être cher décédé avait disparu.

« Avoir ces empreintes numériques… est super important pour moi », a déclaré Reed, 43 ans, à l’Associated Press.

L’avènement des médias sociaux s’est accompagné d’une nouvelle façon de pleurer, retournant à l’endroit où ils se connectaient avec leurs amis et leur famille dans le passé. En plus des souvenirs et des traces physiques laissés, des bribes de vies sont maintenant capturées dans l’espace numérique.

C’est quelque chose avec lequel les plateformes de médias sociaux se sont débattues ces dernières années.

Twitter a renoncé à une tentative de purge des comptes inactifs en 2019, des années avant l’arrivée de Musk, en raison d’un contrecoup similaire.

D’autres sites de médias sociaux ont trouvé des moyens de permettre aux gens de pleurer ceux qu’ils ont perdus.





Facebook et Instagram permettre aux utilisateurs de demander la désactivation d’un compte ou une mémorisation du compte. Les comptes rendus commémoratifs affichent le mot « Se souvenir » à côté du nom de la personne.

« En cette ère moderne, nous avons ces rappels électroniques de personnes – (y compris) de petits extraits d’une pensée qu’ils ont eue un jour particulier ou des images qu’ils ont partagées », a déclaré Shira Gabriel, professeur de psychologie à l’Université de Buffalo. Regarder à travers les médias sociaux d’un être cher décédé peut être à la fois une façon saine de traiter le chagrin et de se rassembler en tant que communauté en souvenir, a déclaré Gabriel.

La perspective de la disparition de cette ressource « peut provoquer à nouveau un sentiment de deuil », a déclaré Gabriel. « Il y a un coût psychologique réel à se débarrasser de cette empreinte digitale qui a été laissée derrière et à cette capacité pour les membres de la communauté de se rassembler en un seul endroit. »

On ne sait pas si Musk reviendra sur sa décision de purger. Le PDG milliardaire de Tesla a lancé des politiques qui ont ébranlé les utilisateurs et les annonceurs et ont montré peu d’intérêt à modifier ces politiques en réponse.

Musk a nommé un nouveau PDG la semaine dernière, Linda Yaccarino, une ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal, qui aura les mains pleines avec une plate-forme apparemment maintenant dans un état de chaos perpétuel.





La suppression des comptes inactifs peut être considérée comme la réalisation d’une promesse faite par Musk lors de l’achat de l’entreprise, en particulier la suppression des comptes indésirables et des bots, a déclaré Samuel Woolley, professeur adjoint à l’Université du Texas à l’École de journalisme et des médias d’Austin.

Il y a de bonnes raisons de conserver les comptes inactifs, et aussi des raisons de les supprimer, a déclaré Woolley, mais il se méfie de l’approche «taille unique».

Les partisans de la purge des comptes citent des mesures faussées causées par des comptes inactifs ou faux sur les plateformes de médias sociaux. Pourtant, en plus de la douleur émotionnelle de certains utilisateurs pleurant des êtres chers décédés, la suppression de comptes inactifs pourrait également signifier la perte de tweets documentant des événements historiques, des commentaires et des dernières nouvelles sur l’application au fil des ans.

« Twitter fonctionne à bien des égards comme une bibliothèque de données », a déclaré Woolley. « Ce n’est pas parce que quelqu’un n’a pas été actif pendant 30 jours ou quelques années que ses tweets n’ont pas encore une grande pertinence. »

Musk a déclaré que le raisonnement derrière la suppression des comptes inactifs était de libérer des identifiants Twitter ou des noms d’utilisateurs inutilisés, et que ces comptes inactifs seraient archivés.

Ce que cela signifie exactement n’est pas connu, y compris à quoi ressembleront les comptes inactifs lorsqu’ils seront archivés et s’ils seront facilement accessibles. D’autres détails du plan ne sont pas non plus clairs, tels que le nombre de comptes à supprimer et si la politique sera appliquée de manière uniforme.





Alors que Reed et d’autres ont vu disparaître les comptes inactifs d’êtres chers la semaine dernière, le compte appartenant au défunt père de la personnalité Internet controversée Andrew Tate semble toujours être sur le site, par exemple.

Sur Twitter, Tate a déclaré qu’il était d’accord avec la décision de Musk, mais a demandé que le compte de son père reste actif car il « (lit) toujours son compte quotidiennement ».

Choisir et choisir des comptes pour la désactivation « créerait précisément le type de système à plusieurs niveaux que Musk dit vouloir éviter », a déclaré Woolley.

Contacté par l’Associated Press pour un commentaire, Twitter a répondu par un e-mail automatisé. La responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, n’a pas non plus répondu.

Selon Politique Twitter, la plate-forme de médias sociaux détermine l’inactivité d’un compte grâce aux connexions. Twitter indique que les utilisateurs doivent se connecter au moins tous les 30 jours.

Les utilisateurs de Twitter peuvent télécharger une archive de leurs propres données via l’application, mais pas pour les comptes dont ils ne possèdent pas les identifiants de connexion. Reed, par exemple, a noté que sa famille n’avait pas pu accéder au compte de Jessica au cours des 10 dernières années. Les seules traces qu’ils ont maintenant sont des captures d’écran que l’autre sœur de Reed a heureusement capturées avant la purge.

Reed parle de l’importance des pages Twitter et Facebook de Jessica au cours de son parcours de deuil – du parcours difficile de sa sœur atteinte de fibrose kystique, une maladie génétique progressive dont Reed est également atteinte, aux tweets chéris qui montraient « la joie et… le dynamisme qui est venu hors de ses mots.

Au fil du temps, l’image et les souvenirs d’une personne décédée peuvent lentement changer dans votre esprit – « comme une photographie qui s’estompe », a déclaré Reed. Avoir des ressources en ligne, a-t-elle ajouté, peut aider à garder « la mémoire d’une personne vivante, d’une manière que votre propre mémoire personnelle ne peut pas. »