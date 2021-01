L’ancien espion militaire américain et conseiller de Trump, le général Michael Flynn, et l’avocat Sidney Powell, faisaient partie des personnes purgées de Twitter, au milieu de ce qui semble être une campagne visant à déplatformer quiconque osait contester les résultats des élections de 2020.

Twitter n’a donné aucune raison officielle de suspendre les comptes, comme c’est leur politique standard, mais NBC News a rapporté qu’il s’agissait d’un « purge » de «Des partisans de premier plan du président Donald Trump qui ont promu la théorie du complot QAnon», dans un article de Ben Collins et Brandy Zadrozny.

Powell est surtout connue pour ses poursuites « Kraken » alléguant que les machines de Dominion Voting Systems ont changé les votes de Trump en démocrate Joe Biden lors des élections de novembre. La campagne Trump s’est officiellement distancée d’elle en décembre, préférant contester la légalité des procédures électorales et de l’administration dans plusieurs États. Les tribunaux ont cependant refusé d’entendre les poursuites.

Dominion a annoncé vendredi qu’il poursuivait Powell pour diffamation et demandait 1,3 milliard de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Dans l’un de ses derniers tweets, elle a répondu qu’elle était « Ne rien retirer » et cela «Nous avons des preuves qu’ils sont maîtres de la fraude!»

Powell avait précédemment défendu Flynn dans l’affaire intentée par les procureurs de l’avocat spécial Robert Mueller dans le cadre de leur enquête sur le «Russiagate». Flynn a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses conversations avec l’ambassadeur de Russie pendant la transition de Trump, mais le ministère de la Justice a finalement abandonné les accusations après que les motions de Powell aient découvert des preuves que les accusations étaient sans fondement.

Flynn a également été retiré de Twitter vendredi, probablement pour son soutien à Powell et ses affirmations que les élections de 2020 ont été volées. Les sociétés de médias sociaux ont initialement qualifié une telle affirmation de «contestée» par des sources officielles, mais ont depuis commencé à interdire complètement ce contenu et à supprimer également ses auteurs.

Les événements de mercredi au Capitole américain, lorsqu’une foule de partisans de Trump est entrée par effraction dans le bâtiment et a perturbé la session conjointe du Congrès alors qu’il débattait de la certification de l’élection de Biden a été caractérisée comme « insurrection » ou « sédition » par les médias grand public, les démocrates et un grand nombre d’entreprises, tandis que la nouvelle administration Biden a lancé l’idée d’une répression du «terrorisme intérieur».

Des militants démocrates ont également demandé à Apple et à Google de déployer des applications alternatives telles que Parler, où Flynn et Powell ont également des comptes, l’accusant d’aider « inciter » la « la violence » au Capitole.

Flynn et Powell ne sont pas non plus les seuls à être purgés de Twitter. Ali Alexander et Michael Coudrey, qui ont organisé des rassemblements «Stop the Steal» à travers les États-Unis, ont été interdits mercredi peu après l’incident du Capitole. L’avocat Lin Wood, qui est allé encore plus loin que Powell en faisant des déclarations sur l’élection, a été banni le lendemain.

Même «Techno Fog», un compte Twitter qui consacrait le plus clair de son temps à analyser les documents du «Russiagate» et les poursuites contre Flynn, a été supprimé vendredi. Il n’y avait aucune explication pour le mouvement, comme d’habitude, mais simplement l’association avec Flynn via son cas a peut-être été un prétexte suffisant.

Absolument bizarre, @techno_fog n’a été impliqué dans aucune des manigances Q / Kraken, 95% de son travail était une analyse juridique de la poursuite Flynn https://t.co/F2BW9FpGaR – Will Chamberlain (@willchamberlain) 8 janvier 2021

Plus tôt dans la journée, Facebook a interdit Brandon Straka et sa campagne WalkAway – un mouvement de démocrates désabusés qui sont passés chez les républicains pendant la présidence Trump et n’ont en aucun cas participé à la manifestation de mercredi. Plus de 500 000 membres et « Des centaines de milliers de vidéos et d’histoires de témoignages » ont été étouffés en un clic, a déclaré Straka.

