Twitter promet d’avoir corrigé le bug qui effaçait les photos d’avant 2014

Le Twitter d’Elon Musk (maintenant connu sous le nom de X) va très bien ! Après que la nouvelle a éclaté qu’un problème avait causé le nettoyage de la plupart du contenu de la plate-forme de 2014 et avant, la société a publié une mise à jour affirmant que le bogue a été zappé.

Ce week-end, Musk’s X a foiré le système et effacé accidentellement l’accès aux liens intégrés et aux photos des Tweets antérieurs à décembre 2014. As The Verge Remarquescela inclut, par exemple, ce célèbre selfie d’Ellen Degeneres, Bradley Cooper, Lupita Ny’ongo et d’autres aux Oscars 2014 en réponses. Maintenant, X a publié une mise à jour pour nous informer que le problème a été résolu. Selon la déclaration de l’entreprise publiée hier sur la plateforme, aucune donnée n’a été réellement supprimée et le bogue a juste empêché l’affichage correct de ces données. Les liens et images concernés devraient revenir à la normale dans les prochains jours.

« Au cours du week-end, nous avons eu un bug qui nous empêchait d’afficher des images d’avant 2014 », X Support tweeté hier soir. « Aucune image ou donnée n’a été perdue. Nous avons corrigé le bug et le problème sera entièrement résolu dans les prochains jours.

X utilisateur Tom Coates remarqué le bug de samedi dernier. Un suivi tweeter de Coates illustre à quel point dystopique son flux de tweets antérieurs à 2014 sans images ressemble réellement. Bien que X Support n’ait pas révélé la cause du bogue, il est probablement qu’il s’est creusé dans le raccourcissement d’URL de la plate-forme logiciel.

X n’a ​​pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Gizmodo sur le bogue.

Le bogue, bien qu’apparemment corrigé, est très révélateur de la multitude de problèmes auxquels Musk’s X a été confronté, dont certains sont l’idée originale du milliardaire de la technologie lui-même. Musk aurait réduit le trafic vers les médias qui ont mal écrit sur lui, comme le New York Times et Reuters, ainsi que des concurrents comme Threads, Facebook et Bluesky. En parlant de concurrents, au printemps dernier, les utilisateurs de la plateforme ont remarqué que ils n’ont pas pu publier, retweeter ou répondre aux tweets contenant un lien vers Substack.