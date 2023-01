Twitter prévoit d’autres licenciements, des semaines après qu’Elon Musk n’en ait pas dit plus : rapport

Twitter Inc prévoit de licencier 50 employés de la division produits du site de médias sociaux dans les semaines à venir, a rapporté mercredi le site d’information Insider, citant deux personnes familières avec l’entreprise.

Les licenciements, qui interviennent six semaines après que le patron Elon Musk aurait déclaré au personnel qu’il n’y aurait pas de nouvelles compressions, pourraient réduire les effectifs de l’entreprise à moins de 2 000, selon le rapport.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Musk a repris Twitter en octobre et a rapidement procédé à un certain nombre de changements de produits et d’organisation. La société a déployé la coche bleue vérifiée sur Twitter en tant que service payant et a également licencié environ 50 % du personnel.

Musk avait déclaré en novembre que Twitter faisait face à “une baisse massive de ses revenus” alors que les annonceurs abandonnaient.

Les revenus de Twitter pour le quatrième trimestre ont chuté d’environ 35% à 1,025 milliard de dollars, a révélé un haut responsable de la publicité lors d’une réunion du personnel, a rapporté mercredi la publication en ligne Information.

Les réductions de personnel jusqu’à présent, qui comprenaient également des employés travaillant dans la division de modération du contenu, ont alimenté les craintes d’une recrudescence des discours de haine sur la plateforme.

