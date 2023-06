Twitter poursuivi pour des bonus non payés

Le géant des médias sociaux fait face à une vague de litiges depuis que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk a pris le relais l’année dernière

Un ancien employé de Twitter a intenté une action en justice accusant l’entreprise de ne pas avoir versé des millions de dollars en bonus promis, demandant des dommages-intérêts pour une prétendue rupture de contrat.

L’affaire a été déposée devant un tribunal fédéral de San Francisco mardi par Mark Schobinger, qui a été directeur de la rémunération de Twitter jusqu’à ce qu’il quitte l’entreprise le mois dernier. Alors qu’il a déclaré que le site s’était engagé à verser aux travailleurs leur prime habituelle après qu’Elon Musk a acheté Twitter en octobre dernier, Schobinger a affirmé que lui et d’autres membres du personnel n’avaient jamais vu l’argent.

« Malgré les promesses de Twitter de verser des primes en 2022… Twitter a refusé de verser aux employés restés à l’emploi de l’entreprise au premier trimestre 2023 une quelconque prime », a-t-il ajouté. dit le procès.

L’ex-employé a poursuivi en déclarant que Twitter avait mis de côté des fonds pour les paiements de bonus, qui étaient comptabilisés par l’équipe financière de l’entreprise, mais ne les avait pas envoyés aux travailleurs. Il a déclaré que sa décision de rester sur Twitter après l’arrivée de Musk était largement basée sur la rémunération garantie et qu’il avait refusé d’autres opportunités de travail. « sûr de savoir que Twitter lui verserait sa prime annuelle promise pour 2022. »

Schobinger a accusé Twitter de rupture de contrat et a demandé des dommages et intérêts pour les bonus perdus. Il cherche maintenant à transformer l’affaire en recours collectif au nom d’autres employés actuels et anciens, affirmant que le montant total qui leur est dû dépasse 5 millions de dollars.

Twitter – qui a fermé son bureau des médias et répond désormais aux demandes de commentaires par courrier électronique avec un emoji caca – n’a pas encore pesé sur le costume.

Depuis que Musk a conclu un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plate-forme sociale l’année dernière, la société a fait face à une série de poursuites. L’avocat de Schobinger, Shannon Liss-Riordan, représente d’autres anciens employés de Twitter dans plusieurs autres affaires, y compris une autre plainte déposée l’année dernière pour des violations présumées du droit du travail. Après que Twitter a licencié environ 3 700 employés – soit environ la moitié de ses effectifs – des milliers d’anciens employés ont également demandé l’arbitrage, beaucoup affirmant qu’ils n’avaient jamais reçu les indemnités de départ qui leur avaient été promises.

