Twitter poursuit Musk après avoir tenté de revenir sur un accord de 44 milliards de dollars

Mais M. Musk a signé un accord juridiquement contraignant avec Twitter. Et dans ce contrat, Twitter a inclus une clause de performance spécifique qui lui permet de poursuivre en justice pour forcer l’accord, tant que la dette que le milliardaire a contractée pour l’acquisition est en place.

Dans une lettre aux avocats de M. Musk dimanche, les avocats de Twitter ont déclaré que sa décision de résilier l’accord était “invalide et illicite” et que M. Musk “a sciemment, intentionnellement, volontairement et matériellement violé” son accord d’achat de l’entreprise. La société a déclaré qu’elle était confiante dans ses chiffres concernant les comptes de spam et qu’elle faisait appel à des experts en spam pour vérifier le décompte et garantir son exactitude.

Dans sa poursuite, Twitter a fait valoir que M. Musk, qui dirige également le constructeur automobile Tesla, souhaitait se retirer de l’accord en raison de changements sur le marché boursier qui affectaient sa richesse. (L’action de Tesla a chuté ces derniers mois.) Twitter a déclaré que le milliardaire avait utilisé ses plaintes concernant les bots comme prétexte pour se soustraire à l’accord.

M. Musk a également rompu un accord de ne pas insulter publiquement les dirigeants de Twitter et il a “secrètement abandonné” ses efforts pour obtenir le financement par emprunt de l’accord, selon le procès. Ce faisant, la société de médias sociaux a déclaré qu’il avait enfreint ses obligations de faire « tous les efforts raisonnables » pour conclure un accord.