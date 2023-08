Twitter poursuit l’avocat de la censure

Le Center for Countering Digital Hate est accusé d’avoir tenté d’éloigner les annonceurs de la plateforme

X Corp – la société anciennement connue sous le nom de Twitter – a déposé lundi une plainte contre le Centre for Countering Digital Hate (CCDH) à but non lucratif basé au Royaume-Uni, accusant l’ONG de chercher à étouffer la liberté d’expression et la discussion ouverte sur la plate-forme de X en effrayant les annonceurs.

Décrivant le CCDH comme un «organisation militante se faisant passer pour [a] agence de recherche[y]financés et soutenus par des organisations inconnues, des individus et potentiellement même des gouvernements étrangers ayant des liens avec d’anciennes sociétés de médias», la poursuite accuse le groupe d’avoir initié une «campagne d’effarouchement pour faire fuir les annonceurs» – dont le financement X nécessite de continuer à exploiter sa plateforme en tant que service gratuit.

Dans un billet de blog accompagnant la poursuite, X a également accusé le CCDH de «cibler les personnes sur toutes les plates-formes qui parlent de problèmes avec lesquels le CCDH n’est pas d’accord, tenter de contraindre le déclassement des utilisateurs dont les opinions ne sont pas conformes à l’agenda idéologique du CCDH, cibler les organisations de liberté d’expression en se concentrant sur leur source de revenus pour supprimer les services gratuits pour les personnes, [and] tenter d’obtenir illégalement un accès non autorisé aux données de la plate-forme de médias sociaux et d’utiliser ces données à mauvais escient.”

En savoir plus Elon Musk poursuit ses avocats pour surfacturation sur Twitter

Le défenseur de la censure a également «gratté« La plate-forme de X, aspirant toutes les données disponibles – ce que les conditions de service de X interdisent – ​​et a accédé illégalement aux données de X via une connexion empruntée à la plate-forme d’analyse publicitaire Brandwatch, selon la poursuite. Ces données ont ensuite été utilisées »hors contexte« pour réclamer un »augmentation des contenus préjudiciables » avait éloigné les annonceurs de X, déclare-t-il.

L’utilisateur anonyme de Brandwatch qui a aidé le CCDH fait partie des 50 accusés « John Doe » répertoriés dans la poursuite – les co-conspirateurs X prétendent travailler avec le CCDH pour saboter X, expliquant que leurs vrais noms seront ajoutés au fur et à mesure que leur véritable identité sera découverte.

X n’attribue pas de valeur monétaire au montant que le CCDH «recherche» a coûté, se référant uniquement à «au moins des dizaines de millions de dollars» et exigeant que l’avocat de la censure cesse d’utiliser les données volées.

Le PDG du CCDH, Imran Ahmed, a rejeté les allégations de Musk, racontant à CNN le procès «ça me fait un peu penser à une théorie du complot» et accusant le milliardaire de reprocher à Ahmed «ses propres échecs en tant que PDG.” Le CCDH a allégué à plusieurs reprises que Musk avait fait de X un refuge pour le fanatisme, exprimant plus récemment ses affirmations dans un article de Bloomberg du 19 juillet qui affirmait : «les discours de haine envers les communautés minoritaires ont augmenté» sous sa direction.

Le procès est intervenu moins de 24 heures après la publication par le CCDH d’une lettre de ce qui s’appelait alors Twitter, datée du 20 juillet, accusant l’ONG de « régulièrement » fabrication « affirmations incendiaires, scandaleuses, fausses ou trompeuses sur Twitter et ses opérations« , tout en positionnant ces affirmations comme scientifiquement rigoureuses »recherche.” Le CCDH a répliqué que Twitter tentait de «faire taire les critiques honnêtes” via l’intimidation légale.