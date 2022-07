Twitter poursuit Elon Musk pour maintenir le rachat de 44 milliards de dollars sur la bonne voie

Twitter Inc. a poursuivi Elon Musk mardi pour avoir violé l’accord de 44 milliards de dollars américains pour acheter la plate-forme de médias sociaux et a demandé à un tribunal du Delaware d’ordonner à la personne la plus riche du monde de finaliser la fusion au prix convenu de 54,20 $ par action Twitter, selon un dossier judiciaire .

« Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – est libre de changer d’avis, de détruire l’entreprise, de perturber ses opérations, de détruire la valeur des actionnaires et de s’en aller », a déclaré le procès.

Vendredi, Musk a déclaré qu’il mettait fin à l’accord parce que Twitter avait violé l’accord en ne répondant pas aux demandes d’informations concernant les faux comptes ou les spams sur les plateformes, ce qui est fondamental pour ses performances commerciales.

Musk n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

REGARDER | Le projet de Musk de reprendre Twitter suscite un débat sur la liberté d’expression : L’accord Twitter d’Elon Musk suscite un débat sur la liberté d’expression Se qualifiant d ‘”absolutiste de la liberté d’expression”, l’accord de rachat de Twitter d’Elon Musk relance le débat sur la liberté d’expression sur les plateformes de médias sociaux. Certains craignent que sous la propriété de Musk, Twitter puisse être exploité comme une plate-forme pour diffuser de la désinformation et surveiller les critiques.

Le procès a accusé Musk d'”une longue liste” de violations de l’accord de fusion qui “ont jeté une ombre sur Twitter et ses activités”.

Les actions de la plate-forme de médias sociaux ont chuté à 34,06 dollars mardi, contre plus de 50 dollars lorsque l’accord a été accepté par le conseil d’administration de Twitter fin avril.

Musk a déclaré qu’il mettait fin à la fusion en raison du manque d’informations sur les comptes de spam et de déclarations inexactes qui, selon lui, constituaient un “événement indésirable important”.

Il a également déclaré que les départs de cadres équivalaient à un manquement à la conduite des affaires dans le cours normal des affaires, comme Twitter était obligé de le faire.

Twitter a déclaré avoir négocié pour supprimer de l’accord de fusion un libellé qui aurait fait de ces licenciements une violation de l’exigence du cours normal.