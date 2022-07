Twitter poursuit Elon Musk pour finaliser un achat de 44 milliards de dollars

La confrontation juridique entre le milliardaire Elon Musk et Twitter a officiellement commencé.

Mardi, Twitter a poursuivi Elon Musk pour finaliser son achat de 44 milliards de dollars de la plate-forme de médias sociaux, une décision qui met en place ce qui sera probablement long et désordonné. bataille juridique.

Dans un procès de 62 pages déposé devant la Cour de chancellerie du Delaware, Twitter a repoussé plusieurs arguments avancés par l’équipe juridique de Musk lorsqu’il a déclaré à Twitter qu’il ne voulait plus acheter l’entreprise. La société a accusé Musk d’avoir violé l’accord et a qualifié sa stratégie de sortie de “modèle d’hypocrisie”.

Le procès note que la participation de Musk dans Tesla a diminué de plus de 100 milliards de dollars par rapport à son sommet de novembre 2021 et c’est la raison pour laquelle le milliardaire veut se retirer de l’accord.

« Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – est libre de changer d’avis, de détruire l’entreprise, de perturber ses opérations, de détruire la valeur des actionnaires et de s’en aller », la plainte déclaré. Le procès a été rapporté plus tôt par Le New York Times.

La semaine dernière, Musk a informé Twitter dans une lettre qu’il était mettre fin à l’accord d’achat de la société de médias sociaux. À l’époque, Twitter avait annoncé qu’il prévoyait d’intenter une action en justice pour faire respecter l’accord. Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, a fait valoir que Twitter avait violé l’accord en ne divulguant pas comment il estimait le nombre de comptes de spam sur la plate-forme. Twitter a estimé au premier trimestre que moins de 5% des 229 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter étaient faux ou axés sur le spam, mais Musk pense que le nombre est beaucoup plus élevé. Le milliardaire a déclaré que l’obtention de ces informations était un élément important pour comprendre l’activité de Twitter, qui tire la majeure partie de son argent des publicités.

Twitter a déclaré dans le procès que Musk était bien conscient qu’il y avait des mises en garde concernant les données et que l’accord stipulait que les informations qu’il demandait devaient être à des “fins commerciales raisonnables” liées à la conclusion de l’accord. Musk a fait des demandes « déraisonnables », mais Twitter a quand même essayé de travailler avec lui pour lui obtenir plus d’informations. Ses demandes de plus de données, alléguées par Twitter dans le procès, étaient “conçues pour tenter de faire échouer l’accord”.

Twitter note que la capacité de Musk à mettre fin à l’accord est très limitée. Musk allègue que Twitter a violé une autre partie de l’accord qui stipulait que l’entreprise devait demander et obtenir le consentement avant de s’écarter de “son obligation de mener ses activités dans le cours normal des affaires”, après que le réseau social a licencié des dirigeants clés, licencié du personnel et gelé l’embauche. Mais Twitter a déclaré dans le procès que l’entreprise avait négocié le droit d’embaucher et de licencier des employés à tous les niveaux sans avoir à demander le consentement de Musk.

“Musk voulait une évasion. Mais l’accord de fusion ne lui a laissé que peu de place”, a déclaré le procès.

Le procès était largement attendu. Au cours du week-end, Twitter a qualifié la résiliation de l’accord par Musk de “non valide et abusive”.

Bret Taylor, le président du conseil d’administration du réseau social, a annoncé le dépôt dans un tweet, affirmant que la société visait à tenir Musk “responsable de ses obligations contractuelles”.

Twitter a déposé une plainte devant la Cour de chancellerie du Delaware pour tenir Elon Musk responsable de ses obligations contractuelles. – Bret Taylor (@btaylor) 12 juillet 2022

Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré que la querelle entre Musk et Twitter n’avait produit “aucun gagnant”.

“Cela a été un œil au beurre noir pour Musk et un film d’horreur pour Twitter (et ses employés) sans gagnants depuis le début du feuilleton en avril”, a-t-il déclaré dans une note. Les résultats potentiels incluent un règlement, des frais de rupture et l’accord en cours d’exécution.

L’avocat de Musk, Mike Ringler, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Après que Twitter ait intenté une action en justice, Musk a tweeté : “Oh l’ironie lol.”