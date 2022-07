Twitter poursuit Elon Musk pour faire appliquer l’accord de fusion initial

Twitter a déposé une plainte contre Elon Musk devant la Cour de chancellerie du Delaware mardi après que le milliardaire a déclaré qu’il mettait fin à son accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société.

Twitter a déclaré que Musk, après avoir conclu un accord de fusion contraignant, “refuse désormais d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires car l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels”.

“Ayant organisé un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, et ayant proposé puis signé un accord de fusion favorable aux vendeurs, Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – est libre de changer d’avis, de jeter le entreprise, perturber ses opérations, détruire la valeur actionnariale et s’en aller”, a écrit Twitter dans la plainte. “Cette répudiation fait suite à une longue liste de violations contractuelles importantes par Musk qui ont jeté un voile sur Twitter et ses activités. Twitter intente cette action pour interdire à Musk de nouvelles violations, pour contraindre Musk à remplir ses obligations légales et pour contraindre la consommation de la fusion après satisfaction des quelques conditions en suspens.”

