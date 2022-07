Twitter poursuit Elon Musk pour avoir résilié un accord de rachat de 44 milliards de dollars

Twitter a entamé une action en justice contre le PDG de Tesla, Elon Musk après que le milliardaire a annoncé vendredi qu’il était résiliant son accord de rachat de 44 milliards de dollars avec le réseau social en invoquant de “multiples” problèmes après avoir mis l’acquisition “temporairement en attente” en mai détails en attente soutenant les calculs selon lesquels les spams/faux comptes représentent un pourcentage d’utilisateurs supérieur à celui précédemment déclaré.

La Financial Timesqui a obtenu des documents déposés par Musk mettant fin à l’accord, rapporte comment l’homme d’affaires a allégué que Twitter était “en violation substantielle de plusieurs dispositions” de l’accord de vente, et “apparaît[ed] avoir fait des déclarations fausses et trompeuses », notant que le nombre de spams et de faux comptes sur la plate-forme était « énormément plus élevé » que les 5 % divulgués par Twitter lors des discussions initiales sur le rachat, selon un dossier de Musk.

À présent, Reuter rapporte que Twitter intente une action en justice après que Musk ait “détruit[ed] valeur actionnariale » et dénigrer l’entreprise.

Après avoir organisé un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, et avoir proposé puis signé un accord de fusion favorable aux vendeurs, Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – est libre de changer d’avis, de jeter l’entreprise , perturber ses opérations, détruire la valeur actionnariale et s’en aller.

Musk a acquis une participation de 9,2% dans la plateforme début avril pour 2,89 milliards de dollars, devenant l’un des plus gros actionnaires de Twitter, avec une participation plus importante dans l’entreprise que l’ancien PDG, Jack Dorsey. Deux semaines plus tard, Musk a proposé un rachat de 43 milliards de dollars de la sociétéTwitter déclarant à l’époque qu’il examinerait l’offre “avec prudence”.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.