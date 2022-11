Twitter pourrait ramener Vine, faire de la vérification un avantage réservé aux bleus

Elon Musk contrôle désormais pleinement Twitter et procède à de grands changements. Lors de sa toute première semaine en tant que PDG de Twitter, Musk a dissous le conseil d’administration, consolidant son pouvoir, et a également licencié quatre hauts dirigeants – l’ancien PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, le directeur politique Vijaya Gadde et l’avocat général Sean Edgett. Selon des sources anonymes, l’un de ces cadres a été escorté hors des bureaux de Twitter.

En plus d’une nouvelle direction, l’entreprise va également subir des changements majeurs dans ses opérations. Musk veut faire revivre Vine, l’application vidéo en boucle de Twitter, qu’elle a fermée en 2016. Musk lui-même a mené un sondage pour savoir si les gens voulaient que Vine revienne. Sur près de 5 millions de personnes qui ont voté, près de 70 % ont dit oui.

Musk aurait voulu que Vine revienne d’ici la fin de 2022, mais en tant qu’ancien membre du personnel de Vine, responsable de la fermeture de Vine, Sara Beykpour tweeté, le “code a 6 ans et plus. Certains d’entre eux ont 10 ans et plus.” Elle a poursuivi en disant que si Twitter voulait faire revivre Vine, il devait repartir de zéro,

Les modifications apportées aux API, aux politiques de sécurité et à d’autres facteurs rendront la correction d’un ancien code plus compliquée que de recommencer. Les ingénieurs de Twitter pourraient utiliser le code actuel lié à la vidéo dans Twitter pour ramener Vine.

Ramener Vine ? – Elon Musk (@elonmusk) 31 octobre 2022

Hier, un autre rapport affirmait que Musk prévoyait de faire de la vérification une partie exclusive du programme d’abonnement Blue de Twitter et d’augmenter le prix de cet abonnement de 5 $ par mois à 20 $.

Musk serait si catégorique qu’il a donné aux employés la date limite du 7 novembre pour rendre les changements possibles ou être licenciés.

Les utilisateurs vérifiés existants auront 90 jours pour s’abonner à Twitter Blue ou perdre leur coche bleue. Il y a environ 428 000 membres vérifiés sur les 206 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter. Certains ont déjà réagi aux rapports, disant qu’ils ne paieraient pas.

Twitter Blue ajoute la prise en charge de la personnalisation de Twitter, la possibilité de partager les meilleurs articles, d’annuler les tweets et, récemment, la possibilité de modifier les tweets.

