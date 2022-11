Twitter pourrait faire faillite, Musk prévient les employés

Elon Musk, nouveau propriétaire et nouveau PDG de Twitter, a révélé aux employés lors d’un appel de masse que la faillite des médias sociaux ne devait pas être exclue. L’annonce intervient quelques heures après un e-mail de masse, dans lequel Musk a averti que l’entreprise pourrait ne pas “survivre au ralentissement économique à venir” si elle ne parvenait pas à augmenter les revenus d’abonnement pour compenser la baisse des revenus de la publicité.

Reuter rapporte que le désarroi sur Twitter a également été alimenté par le départ de dirigeants clés, dont le directeur de la sécurité de l’information et Yoel Roth, le responsable de la confiance et de la sécurité.

Roth supervisait la réponse de Twitter aux discours de haine, à la désinformation et au spam, et maintenant, la biographie de son compte Twitter révèle qu’il est un «ancien chef» de l’entreprise. Le responsable de la confidentialité et le responsable de la conformité sont également partis, selon un message interne de Slack. Une personne qui a décidé de rester au moins pour le moment est Robin Wheeler, le plus haut responsable publicitaire de l’entreprise.

La Federal Trade Commission des États-Unis surveille Twitter avec une « profonde inquiétude », après que les responsables de la confidentialité et de la conformité aient quitté l’entreprise. Ces sorties exposent les médias sociaux au risque de violer les ordonnances réglementaires, mais l’avocat de Musk, Alex Spiro, a révélé que l’équipe avait “un dialogue continu constructif” sur la question.

La raison pour laquelle la FTC suit l’évolution de Twitter est que les médias sociaux ont déjà utilisé à mauvais escient des informations personnelles, telles que les numéros de téléphone qui ont été donnés aux annonceurs. Cependant, Spiro a tenté de calmer la situation en disant “Elon met des fusées dans l’espace, il n’a pas peur de la FTC” sans clarifier le lien entre les deux.

