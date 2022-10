Twitter pourrait bientôt vous permettre de contrôler qui vous mentionne

Vous pourriez bientôt avoir plus de contrôle sur qui peut vous mentionner sur Twitter. La chercheuse et ingénieure en applications Jane Manchun Wong a trouvé une version d’une fonctionnalité Twitter inédite qui vous permet de contrôler qui peut et ne peut pas vous mentionner dans leurs tweets.

“Twitter s’efforce de vous permettre de contrôler qui peut vous mentionner sur Twitter”, a déclaré Wong tweeté à côté d’une capture d’écran de la fonctionnalité, comme indiqué précédemment par Le bord.

Les commandes vous offrent trois options : autoriser tout le monde à vous mentionner, seules les personnes que vous suivez peuvent vous mentionner ou personne ne peut vous mentionner. Par défaut, n’importe qui peut vous mentionner dans les tweets.

Ces contrôles constitueraient un changement important qui pourrait aider combattre le harcèlement sur la plateforme en empêchant les gens de mentionner les autres dans des tweets nuisibles. Cela pourrait également empêcher les gens d’avoir des conversations plus amicales avec les autres.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.

Il s’agit de la dernière fonctionnalité que Twitter aurait testée en 2022. En mai, Twitter a commencé à tester une fonctionnalité qui vous donne contrôler qui peut et ne peut pas voir vos tweetset en juillet l’entreprise a commencé test d’une fonctionnalité d’étiquette d’état. Twitter a également commencé test d’un bouton d’édition en septembre avant le déploiement la fonctionnalité aux abonnés américains début octobre.