Twitter pour avertir si vous êtes sur le point de tweeter quelque chose de «  potentiellement dangereux ou offensant  » – dit que 34% des utilisateurs NE PUBLIERONT PAS après un avertissement

Twitter suscite des inquiétudes auprès des critiques en introduisant une nouvelle fonctionnalité qui vous invite à «mettre en pause ou reconsidérer» un tweet que la plate-forme peut juger «offensant», et le géant des médias sociaux laisse entendre que c’est quelque chose que les utilisateurs veulent voir.

Twitter a déclaré dans un article de blog mercredi qu’il avait testé la fonctionnalité depuis l’année dernière et «Améliorations» basé sur « Rétroaction. »

Celles-ci Les «améliorations» comprennent «la prise en compte de la nature de la relation entre l’auteur et le répondant», ce qui signifie qu’un tweet qui pourrait généralement être considéré comme offensant peut avoir moins de chances d’être signalé si deux utilisateurs dans une conversation se répondent souvent sur la plate-forme.





D’autres changements incluent un système qui cible plus activement les grossièretés et « Des ajustements à notre technologie pour mieux tenir compte des situations dans lesquelles la langue peut être récupérée par des communautés sous-représentées et utilisée de manière non nuisible. »

Un exemple donné par l’entreprise dans l’annonce d’un tweet qui recevrait une invite est celui qui inclut des grossièretés. La société n’a pas précisé si des prises politiques pouvant être considérées comme controversées recevraient également des invites avant d’être publiées.

L’invite, selon Twitter, donnera aux gens une chance de reconsidérer les tweets qu’un utilisateur « Pourrait regretter plus tard. »





Selon Twitter, 34% des personnes qui ont reçu une invite ont soit modifié leur tweet, soit décidé de ne pas le publier complètement. Ils affirment également que ce nouveau système abaissera « Réponses offensantes » sur le service de 11%, sur la base de leurs tests.

Alors que Twitter affirme que cette nouvelle fonctionnalité « Encouragez des conversations plus significatives, » de nombreux utilisateurs voient une pente glissante, notant que le service pourrait être utilisé pour étouffer les messages politiques, car la plate-forme a été critiquée dans le passé pour avoir signalé et supprimé des experts de droite pour « offensive » messages.

« Twitter et Facebook sont des entreprises fascistes – nous devrions tous commencer à migrer lentement loin de leurs plates-formes, » auteur conservateur Candace Owens tweeté.

« Twitter est à l’heure d’emprunt », un autre utilisateur ajoutée.

TWITTER DIT QUE ROLLING OUT PROMPTE QUI ENCOURAGE LES GENS À RECONSIDER UNE RÉPONSE POTENTIELLEMENT NOCIF OU OFFENSIVE AVANT D’ENVOYER SUR IOS ET ANDROID -RTR @jack – alors personne ne pourra dire quoi que ce soit d’offensant – Quoth le corbeau (@QTRResearch) 5 mai 2021

Je reçois toujours un peu d’excitation quand je vois ce message joint à l’un de mes tweets afficher des réponses supplémentaires, même celles qui peuvent contenir du matériel offensant. » Je suis depuis 7 ans sur Twitter maintenant, et malheureusement je ne l’ai pas encore fait. été offensé … mais je vis dans l’espoir. – Chris Lang (@ChrisLangWriter) 5 mai 2021

