Twitter, Poshmark, Rivian et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Twitter – Les actions de Twitter ont bondi de près de 13 % après un rapport selon lequel Elon Musk prévoit de procéder à l’acquisition de la société à 54,20 $ par action, le prix initialement convenu. La négociation des actions de la société a été interrompue dans l’attente de nouvelles vers midi mardi.

Rivian – Les actions du constructeur de véhicules électriques ont bondi de 13% après que la société a déclaré lundi que la production du troisième trimestre avait bondi de 67% par rapport au trimestre précédent. La société reste sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de production qu’elle s’est fixé en mars après avoir réduit de moitié les estimations précédentes en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale.

Poshmark – Les actions du site de vente au détail en ligne ont bondi de plus de 13% à la mi-journée après que la société a conclu un accord avec le géant sud-coréen de l’Internet Naver pour environ 1,2 milliard de dollars. La fusion pourrait aider Naver à approfondir sa portée dans le commerce de détail en ligne et permettre à Poshmark de se développer à l’international.

Illumina — L’action biotechnologique a bondi de plus de 9 % après que SVB Securities a mis à niveau Illumina pour surpasser les performances du marché, citant le potentiel de nouvelles innovations de séquençage appelées NovaSeq X Series pour augmenter en 2024 et au-delà, selon le StreetAccount de FactSet.

Actions de voyage – Les actions des compagnies aériennes et des croisiéristes ont bondi mardi et figuraient parmi les leaders du S&P 500. Ces actions sont volatiles et sensibles aux fortes fluctuations des marchés dans leur ensemble. Norwegian Cruise Line a bondi de 13 %. Royal Caribbean et Carnival ont respectivement gagné 12 % et 11 %. Delta Air Lines et American Airlines ont chacun avancé de plus de 8 %.

Gilead Sciences – Les actions de l’action biopharmaceutique ont gagné 4% après que JPMorgan Chase a mis Gilead Sciences en surpoids. La banque a déclaré que les investisseurs sous-évaluaient son potentiel de croissance et que le titre pourrait rebondir de près de 30%

Domino’s Pizza – Les actions de la chaîne de pizzas ont augmenté de plus de 4% après qu’UBS a mis à niveau le stock pour acheter à partir du neutre. La société d’investissement a déclaré que Domino’s devrait voir la demande se maintenir même si les dépenses de consommation s’affaiblissent globalement.

Credit Suisse – Les actions du Credit Suisse ont bondi de plus de 10% après avoir été fouettées dans les échanges de lundi à la suite d’un rapport du week-end selon lequel la banque assurait aux principaux investisseurs son bien-être financier au milieu des inquiétudes.

Tesla – Les actions du constructeur de véhicules électriques Tesla ont augmenté de 2% mardi, rebondissant après une forte perte lors de la session de lundi après avoir annoncé des chiffres de livraison décevants au troisième trimestre. L’action de Tesla a chuté de 8 % lundi, sa plus forte baisse depuis le 3 juin.

Rocket Pharmaceuticals – Les actions de Rocket Pharmaceuticals ont bondi de plus de 12% après la société a annoncé des plans pour une offre d’actions de 100 millions de dollars. Le plan donne aux souscripteurs une possibilité de 30 jours d’acheter jusqu’à 15 millions de dollars d’actions supplémentaires.

General Motors – Les actions du constructeur automobile General Motors ont gagné 7% après que la société a annoncé que les ventes avaient augmenté de 24% au troisième trimestre, rebondissant par rapport à 2021 lorsque des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont entravé la production.

Ford Motor – Le constructeur automobile de Detroit a rebondi de 6% après avoir annoncé une augmentation de 16% de ses ventes au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, malgré une baisse des ventes en septembre plus importante que prévu. Ford a déclaré que la demande de véhicules neufs “reste forte”.

– Michelle Fox, Alex Harring, Tanaya Macheel, Sarah Min, Jesse Pound et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage.