Twitter plus dangereux pour la communauté LGBTQ maintenant qu’il y a un an: GLAAD

Twitter est une plate-forme sociale plus dangereuse pour les utilisateurs LGBTQ qu’il y a un an, selon une nouvelle enquête de l’organisation de défense des droits LGBTQ+ GLAAD.

Le troisième indice annuel de sécurité des médias sociaux (SMSI) du groupe rapport constate un retrait et une application incohérente des politiques de l’entreprise concernant les discours de haine en ligne anti-LGBTQ.

« La déshumanisation des contenus anti-LGBTQ sur les réseaux sociaux, tels que la désinformation et la haine, a un impact démesuré sur la violence dans le monde réel et la législation anti-LGBTQ nuisible », a déclaré Sarah Kate Ellis, PDG et présidente de GLAAD.

« Les plates-formes de médias sociaux échouent trop souvent à appliquer leurs propres politiques concernant ce contenu », a-t-elle ajouté.

Le tableau de bord de la plate-forme SMSI de GLAAD évalue la sécurité, la confidentialité et l’expression des LGBTQ sur cinq plates-formes principales – Facebook Instagram, Tik Tok, Youtube et Twitter – basé sur 12 indicateurs spécifiques aux LGBTQ. Ces indicateurs incluent des protections explicites contre la haine et le harcèlement pour les utilisateurs LGBTQ, offrant des options de pronom de genre sur les profils et interdisant les publicités qui pourraient être nuisibles et/ou discriminatoires pour les personnes LGBTQ.

Invitée régulière de CNBC et rédactrice en chef du New York Magazine chez Large, Kara Swisher siège au comité consultatif SMSI de GLAAD composé de plus d’une douzaine d’experts de l’industrie.