Twitter pleure la perte de “l’Indien Warren Buffet”

L’investisseur vétéran Rakesh Jhunjhunwala est décédé dimanche matin. L’investisseur avait été surnommé “l’Indien Warren Buffet”. Si l’on en croit les sources, l’investisseur a été amené à l’hôpital Breach Candy à 6h45 et a été déclaré mort. Il souffrait de multiples problèmes de santé, notamment de problèmes rénaux, et avait quitté l’hôpital il y a quelques semaines, ont-ils déclaré. A la fois trader et comptable agréé, et l’un des hommes les plus riches du pays, il a été vu pour la dernière fois en public lors du lancement d’Akasa Air. Jhunjhunwala a également été président de Hungama Media et Aptech, ainsi que directeur de Viceroy Hotels, Concord Biotech, Provogue India et Geojit Financial Services.

Alors que la nouvelle de sa mort est devenue virale, les gens sur les réseaux sociaux ont pleuré la perte de Jhunjhunwala. “Une inspiration pour des millions de commerçants et d’investisseurs boursiers, Sark Rakesh Jhunjhunwala nous a quittés. Il restera dans nos mémoires et restera à jamais gravé dans nos cœurs. Reposez en paix monsieur », a écrit un utilisateur de Twitter. Voici quelques tweets :

Rakesh Jhunjhunwala était indomptable. Plein de vie, plein d’esprit et perspicace, il laisse derrière lui une contribution indélébile au monde financier. Il était également très passionné par les progrès de l’Inde. Son décès est attristant. Mes condoléances à sa famille et ses admirateurs. Om Shanti. – Ashwani (BJP) {NDA} (@ Ashwanimathur4) 14 août 2022

Ace investisseur, rêveur, visionnaire, optimiste, leader, fervent partisan de l’histoire de la croissance indienne, Exemplar Rakesh Jhunjhunwala #RJ n’est plus, il a respiré pour la dernière fois à l’hôpital Breach Candy de Mumbai à 6h45 Que Dieu fasse place à son âme dans la demeure céleste… Tu vivras pour toujours #RJ – Sachin Singh (@sachinsingh1010) 14 août 2022

Très choquant – Ace Investor Rakesh Jhunjhunwala est décédé… .Fin d’une ERA sur le marché boursier indien.#RIPRakeshJhunjhunwala – Amit Sharma (@iamamitvasu) 14 août 2022

Mes condoléances sincères à la famille et à l’ensemble de la communauté des investisseurs en Inde.

CONNU COMME “BIG BULL” DANS CE MONDE DE GUIDE D’INVESTISSEMENT ET MENTOR POUR DE NOMBREUX

Big Bull of Dalal Street, l’investisseur légendaire Rakesh Jhunjhunwala décède à 62 ans, souffrait de plusieurs maux https://t.co/9vxdOtjd6d — DILIP BHATTACHARYA (@bhattachadilip) 14 août 2022

Il n’y a pas eu une seule semaine sans que nous n’entendions ce nom puissant de Rakesh Jhunjhunwala sur les marchés. Reposez en paix monsieur. #Rakeshjhunjhunwala #repose en paix – Le moi perdu (@thelovelylostme) 14 août 2022

Aujourd’hui matin, j’ai reçu la triste nouvelle de mon gourou, notre investisseur légendaire Big Bull Rakesh Jhunjhunwala est décédé 🙁 très triste

RIP monsieur

Merci de nous inspirer tous — Viren Punjabi (@punjabi_viren) 14 août 2022

Sa robe sur cette photo suffit à exprimer à quel point son mode de vie était simple ! Om shanti Rakesh jhunjhunwala ji#Rakeshjhunjhunwala pic.twitter.com/Bv2Xyc4cC5 — Dr Rohit Mishra‍⚕️ (@DRxRohitMishraa) 14 août 2022

Jhunjhunwala avait investi avec succès dans Titan, CRISIL, Sesa Goa, Praj Industries, Aurobindo Pharma et NCC au fil des ans. Le cours de ses actions a chuté de 30 % à la suite de la récession mondiale de 2008, mais s’est redressé en 2012.

Lorsque Jhunjhunwala était à l’université, il a commencé à s’intéresser à la bourse. Il s’est inscrit à l’Institute of Chartered Accountants of India, mais après avoir obtenu son diplôme, il a décidé de plonger tête première dans Dalal Street. Jhunjhunwala a investi Rs 5 000 en capital en 1985. Ce capital était passé à Rs 11 000 crore en septembre 2018.

