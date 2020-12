Le docteur Mahinder Watsa, sexologue et sexpert indien acclamé, est décédé lundi matin en raison de sa vieillesse à 96 ans. Watsa, qui était célèbre pour sa chronique «Ask the Sexpert» avec le journal Mumbai Mirror jusqu’à la fin il y a une semaine, a souvent été félicité pour son regard humoristique sur ceux qui lui ont écrit pour demander conseil. Sa chronique a également été saluée comme un moyen de dispenser une éducation sur la santé sexuelle aux hommes et aux femmes.

Une déclaration officielle de sa famille a déclaré: «Papa était un homme aux multiples dimensions. Il a vécu une vie glorieuse et selon ses conditions. Aujourd’hui, nous aimerions célébrer sa vie alors qu’il est décédé pour rejoindre sa bien-aimée Promila.

Gynécologue et obstétricien à la retraite, Watsa a commencé à écrire pour les coloumns dans les années 1960 quand on lui a demandé d’écrire une chronique sur les conseils de santé pour les femmes. Il a écrit des articles sur la santé des femmes pour Femina, Flair et Trend, mais avait fait face à beaucoup de censure de la part de l’un de ses rédacteurs à l’époque. Watsa, cependant, a continué à écrire dans des magazines pour hommes tels que «Fantasy» et plus tard sur des sites Web.

Twitter a pleuré le décès de Watsa alors que les internautes se souvenaient de lui pour ses réponses spirituelles et son travail pour normaliser l’éducation sexuelle en Inde.

le #Expert est parti. L’institution de Bombay, le Dr Mahinder Watsa est mort. Il a écrit pour @MumbaiMiroir depuis le jour où il a commencé en 2005 jusqu’à la dernière édition il y a neuf jours sans un seul jour de pause. Voici un article que j’ai écrit sur lui en 2015 https://t.co/9udFoTZRKO – Meenal Baghel (@writemeenal) 28 décembre 2020

Le Dr Mahinder Watsa est mort, a perdu une légende progressiste aaj qui était la seule raison pour laquelle mes parents me lançaient des regards morts quand je lisais Mumbai Mirror. – 🐨 || (@chulbolpandey) 28 décembre 2020

Le Dr Mahinder Watsa décède à 96 ans !!! 😔A une époque où le sexe était beaucoup plus tabou qu’aujourd’hui, il en parlait publiquement, fort, avec clarté et surtout, avec humour !!! Que son âme trouve la paix !!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 – Le Filmy Foodie (@filmy_foodie) 28 décembre 2020

Le chroniqueur le plus populaire de @MumbaiMiroir était le Dr Mahinder Watsa. Je voudrais dire qu’il était le cœur du journal, bien qu’il ait répondu aux questions sur d’autres organes vitaux principalement. Nous prenions des selfies avec lui quand il venait pour cet événement étrange. Maintenant, il n’y a pas de papier et pas de Dr Watsa. DÉCHIRURE. – namrata zakaria (@namratazakaria) 28 décembre 2020

Une chose qui m’a le plus frappé à propos du Dr Mahinder Watsa dans le documentaire était la façon dont sa carrière de plusieurs décennies en tant que sexologue dans un pays notoirement timide pour parler de sexe signifiait qu’il était presque un sauveur pour certaines personnes qui ne le faisaient tout simplement pas. savoir à qui s’adresser. RIP, monsieur. – Maanvi (@ Maanvi2501) 28 décembre 2020

Je me souviens avoir regardé un documentaire sur Mahinder Watsa, et pour quelqu’un capable de plaisanteries incroyables, c’est la chaleur et la sagesse de sa présence qui m’ont le plus surpris. Il était une bouée de sauvetage indispensable dans un pays qui hésitait encore à exprimer ses préoccupations sexuelles – Le crayon rouge (@ruhinchatterjee) 28 décembre 2020

Le Dr Mahinder Watsa n’était pas seulement un chroniqueur, c’était une institution qui a aidé à apaiser la curiosité des personnes qui sont devenues majeures à une époque où vous ne pouviez pas vous tourner vers Internet pour obtenir des réponses. RIP King – Sandeep (@sastarabbi) 28 décembre 2020

Le Dr Mahinder Watsa, le «sexpert» presque légendaire de Mumbai Mirror, n’est plus. Avec la version quotidienne du journal désormais historique, c’est presque comme s’il avait décidé qu’il allait devoir trouver un autre éditeur dans un autre monde. Je suis sûr qu’il suscitera beaucoup de rire partout où il sera. – Rahul Fernandes (@newspaperwallah) 28 décembre 2020

Le vieil homme qui nous a tout appris sur le sexe à travers sa chronique hilarante et pleine d’esprit n’est plus: mon école catholique ne dispensait pas d’éducation sexuelle et la plupart d’entre nous en avons compris les bases en lisant les chroniques de Watsa. Reposez-vous en paix Dr Mahinder Watsa. pic.twitter.com/i8x5kVApcm – Hamza Lakdawala (@hamzamlakdawala) 28 décembre 2020

Watsa, qui était également consultant pour l’Association indienne de planification familiale (FPAI) en 1974, avait mis en place une idée de programme de conseil et d’éducation sexuelle, qui a ensuite été lancé malgré le manque initial de soutien. C’est ainsi que le premier centre d’éducation, de conseil et de thérapie sexuels en Inde a été ouvert. Deux ans plus tard, il avait également organisé le premier atelier indien sur la sexualité humaine et la vie de famille.