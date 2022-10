Twitter permet enfin la photo et la vidéo dans le même tweet

Twitter a annoncé qu’il prend désormais en charge les “médias mixtes”, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent télécharger jusqu’à quatre vidéos, photos et même des GIF dans le même tweet.

La fonctionnalité sera disponible uniquement via l’application pour Android et iOS. Twitter pense que le mélange de contenu visuel “permet aux créateurs de s’exprimer au-delà de la limite de 280 caractères”, mais comme il n’est pas encore disponible sur ordinateur, il limitera les comptes d’entreprise et les autres utilisateurs, en s’appuyant sur des plateformes de publication tierces.

Il n’y a pas de telle limite sur la façon dont le contenu peut être consommé – n’importe qui peut lire et regarder les tweets et les médias qui les accompagnent, qu’ils soient sur le site Web de bureau ou sur le site Web mobile ou sur toute application officielle ou non officielle.

La source