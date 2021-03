Selon The Hindustan Times, les utilisateurs de Twitter avec un appareil Android peuvent désactiver les réponses à Fleet avec une simple bascule. Les utilisateurs d’Android peuvent appuyer sur la flèche à côté du bouton Flotte et désactiver « Autoriser les messages directs ». Le rapport ajoute que la société prévoit de le déployer prochainement sur iOS. Instagram propose déjà cette option pour les histoires, et la fonctionnalité peut réduire la cyberintimidation ou les réponses inutiles. Récemment, Twitter a étendu les autocollants Twemoji pour les flottes au Japon. Ces autocollants sont une version 3D améliorée de plusieurs emojis existants. Fait intéressant, Twitter ne propose pas aux utilisateurs d’ajouter des emojis sur les flottes de manière native, et les utilisateurs doivent se fier à l’option emoji intégrée sur le clavier. Les autocollants Twemoji pourraient être déployés sur d’autres marchés cette année.

