Twitter permet aux candidats et partis politiques américains de faire de la publicité dans le cadre d’un changement de politique

La société de médias sociaux, anciennement connue sous le nom de Twitter, a déclaré mardi qu’elle autoriserait désormais la publicité politique aux États-Unis de la part de candidats et de partis politiques, annulant ainsi les politiques précédentes et soulevant des inquiétudes concernant la désinformation et les discours de haine à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Avant que le milliardaire Elon Musk n’acquière la société, désormais appelée X, en octobre 2022, Twitter avait interdit toutes les publicités politiques dans le monde depuis 2019. En janvier, la plateforme levé l’interdiction et a commencé à autoriser les « publicités fondées sur une cause » aux États-Unis qui sensibilisent à des questions telles que l’inscription des électeurs, déclarant qu’il prévoyait d’élargir les types de publicités politiques qu’il autoriserait sur la plateforme.

La décision d’autoriser toutes les publicités politiques aux États-Unis pourrait aider X à augmenter ses revenus à un moment où de nombreux annonceurs ont fui ou dépenses réduites sur la plateforme de peur d’apparaître à côté de contenus inappropriés. Cela survient également alors que Musk a tenté de positionner X comme une « place publique » pour les élections, en accueillant l’annonce de campagne de Ron DeSantis en mai.

Dans un article de blog publié mardi, X a déclaré qu’il renforcerait ses équipes pour lutter contre la manipulation de contenu et les « menaces émergentes ».

La société a déclaré qu’elle créerait un centre mondial de transparence de la publicité, qui permettrait aux utilisateurs de voir quelles publicités politiques étaient promues sur X, et a ajouté qu’elle continuerait d’interdire les publicités politiques qui diffusent de fausses informations ou cherchent à saper la confiance du public dans une élection. Cela est conforme à l’objectif de l’entreprise de « chercher à préserver un discours politique libre et ouvert », indique le blog.

Depuis l’acquisition de Musk, X a confronté à des questions sur sa préparation à l’élection présidentielle américaine après avoir licencié des milliers d’employés, y compris ceux qui travaillaient dans l’équipe de confiance et de sécurité.

La plateforme, comme d’autres sociétés de médias sociaux, a longtemps été critiquée par les chercheurs et les législateurs pour ne pas en faire assez pour empêcher les contenus trompeurs ou faux lors des élections majeures.

Ces critiques se sont intensifiées à la suite des événements du 6 janvier 2021, au cours desquels l’ancien président Donald Trump a largement utilisé Twitter pour agacer ses partisans, qui ont finalement pris d’assaut la capitale américaine. Trump a été retiré de la plateforme après l’incident, mais Musk a levé unilatéralement l’interdiction en novembre 2022.

Malgré la réactivation de son compte, Trump est resté silencieux sur Twitter jusqu’à la semaine dernière, lorsqu’il a partagé une photo de sa photo après s’être rendu dans une prison du comté de Géorgie pour racket et complot pour ses efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020.

Son retour officiel a suscité l’inquiétude d’un certain nombre d’experts en désinformation, et les défenseurs des droits civiques avaient déjà averti que le retour de Trump, accompagné d’un assouplissement des politiques de modération des contenus, « ouvrirait les vannes de la désinformation » et des abus.

Twitter, désormais appelé X, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.