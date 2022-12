Twitter perdra 32 millions d’utilisateurs d’ici 2024 alors que la prise de contrôle de Musk provoque davantage de discours et de problèmes de haine, selon un rapport

Twitter devrait perdre plus de 32 millions d’utilisateurs au cours des deux prochaines années après le rachat d’Elon Musk, selon les données d’Insider Intelligence. (Getty Images)

Twitter pourrait perdre plus de 32 millions d’utilisateurs au cours des deux prochaines années, selon Insider Intelligence.

Elon Musk a licencié des milliers d’employés de Twitter en novembre, laissant peu d’entre eux pour maintenir la plateforme.

Twitter devrait perdre plus d’utilisateurs aux États-Unis que dans tout autre pays.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Twitter pourrait perdre plus de 30 millions d’utilisateurs au cours des deux prochaines années après la prise de fonction d’Elon Musk en novembre, selon les données d’Insider Intelligence.

Twitter devrait perdre près de 4 % de ses utilisateurs en 2023 et 5 % en 2024, ce qui signifie que plus de 32 millions d’utilisateurs quitteront la plateforme, selon une prévision de baisse annuelle par Insider Intelligencequi suit la plateforme depuis 2008.

Les utilisateurs abandonneront la plate-forme alors que les frustrations suscitées par les problèmes techniques croissants et l’augmentation des discours de haine et du contenu offensant inondent la plate-forme, a déclaré Insider Intelligence.

“Il n’y aura pas un seul événement catastrophique qui mettra fin à Twitter”, a déclaré Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence. “Au lieu de cela, les utilisateurs commenceront à quitter la plate-forme l’année prochaine car ils seront de plus en plus frustrés par les problèmes techniques et la prolifération de contenus haineux ou peu recommandables.

“Le personnel squelettique de Twitter, travaillant 24 heures sur 24, ne sera pas en mesure de contrer les problèmes d’infrastructure et de modération de contenu de la plate-forme.”

Twitter devrait perdre plus d’utilisateurs aux États-Unis que dans tout autre pays, le nombre passant de 58,7 millions en 2022 à 50,5 millions d’ici la fin de 2024.

La plupart des départs auront moins de 25 ans et plus de 45 ans car ils “ne sont pas aussi fidèles et sont moins disposés à tolérer une expérience dégradante”, indique le rapport.

Les prévisions de croissance des revenus publicitaires de Twitter ont également été réduites à “essentiellement stables” au cours des deux prochaines années, a déclaré Insider Intelligence. Il s’attendait auparavant à ce que la plate-forme connaisse des augmentations à deux chiffres pour 2023 et 2024.

Après le rachat de Musk, un certain nombre d’entreprises, dont Audi, Volkswagen et Pfizer publicité suspendue de la plateforme sur les inquiétudes concernant les plans de modération de contenu de Musk.

Malgré une prévision sombre, Enberg a déclaré : « Si Musk parvient à éviter les problèmes de service et les pannes potentielles, à résoudre les problèmes de modération de contenu de la plate-forme et à intégrer de nouveaux services dans l’application pour générer des revenus, il pourra peut-être encore inverser le cours de l’utilisateur. drain.”

Musk s’est lancé dans une fusillade début novembre, licenciant la moitié des quelque 8 000 employés de l’entreprise. 2 000 autres personnes ont démissionné après qu’il a lancé un ultimatum de rejoindre son Twitter “hardcore” 2.0 ou de quitter. Un dirigeant de Twitter a déclaré à Insider que les problèmes et les pépins vont s’accumuler car il reste si peu d’employés pour maintenir la plate-forme.

Twitter n’a pas répondu à la demande de commentaire d’Insider sur le déclin de l’utilisateur.