Twitter perd son procès contre l’ordre de retrait du centre et une amende de Rs 50 Lakh

La Haute Cour du Karnataka a rejeté aujourd’hui le plaidoyer du géant des médias sociaux Twitter contestant les instructions du Centre pour supprimer certains tweets et comptes. Le tribunal a également imposé des frais de Rs 50 lakh à Twitter en citant sa conduite. Il a également refusé la demande de Twitter de suspendre l’exécution de la commande.

Twitter avait déplacé la Haute Cour du Karnataka en juillet de l’année dernière pour contester les ordonnances de blocage du ministère de l’électronique et des technologies de l’information, qualifiant les ordonnances d’arbitraires et contraires à la liberté de parole et d’expression.

En avril, la Haute Cour a demandé au gouvernement central pourquoi il n’avait donné aucune raison de bloquer certains comptes sur Twitter à la lumière des ordonnances de retrait émises l’année dernière.

Le tribunal avait alors observé que le monde se dirigeait vers la transparence et l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information, par laquelle le Centre a fait la demande de retrait, exige l’enregistrement des motifs des retraits.

La décision intervient des semaines après que l’ancien PDG et co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a accusé l’Inde de menacer de fermer les médias sociaux dans le pays à moins qu’elle ne se conforme aux ordres de restreindre les comptes critiquant la gestion des manifestations d’agriculteurs en 2021, une accusation que Prime Le gouvernement du ministre Narendra Modi avait qualifié de « mensonge ».

Le tribunal a jugé que Twitter avait reçu des avis, auxquels il ne s’était pas conformé, a déclaré le vice-ministre des technologies de l’information Rajeev Chandrasekhar dans un tweet.

Toutes les plateformes doivent être en conformité avec la loi indienne n @Twitter sous @jack a refusé à plusieurs reprises de le faire. En réponse à @GoI_MeitY ‘s avis de non-conformité, ils ont approché le jugement de la Haute Cour du Karnataka 👇🏻 ✅La Haute Cour du Karnataka a rejeté la requête déposée par… — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) 30 juin 2023

« Donc, vous n’avez donné aucune raison pour laquelle vous avez retardé la mise en conformité, plus d’un an de retard … puis tout à coup, vous vous conformez et vous approchez du tribunal », a déclaré le banc lors du verdict, a tweeté le ministre.

« Vous n’êtes pas un agriculteur mais une entreprise d’un milliard de dollars », a-t-il déclaré, citant le banc.

Le 28 juin de l’année dernière, le gouvernement a écrit à Twitter pour lui demander de se conformer aux ordonnances d’ici le 4 juillet, affirmant qu’il perdrait sinon son bouclier juridique en tant qu’intermédiaire.

La perte du bouclier juridique aurait signifié que les dirigeants de Twitter pourraient être condamnés à une amende et à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans en cas de violation de la loi informatique par les utilisateurs. Twitter a répondu en contestant certaines des ordonnances de blocage devant les tribunaux.

Le Centre avait fait valoir que Twitter étant une entité étrangère ne peut pas revendiquer l’application des droits fondamentaux. S’y opposant, Twitter a informé le tribunal qu’il invoquait la compétence judiciaire pour une violation des protocoles prescrits en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information. Il a également affirmé dans une réplique au tribunal que les droits prévus à l’article 14 étaient également disponibles pour les entités étrangères.

Le tribunal a ensuite demandé à la fois à Twitter et au gouvernement de l’Union de clarifier la question de savoir comment les entités indiennes seraient traitées aux États-Unis et dans les juridictions étrangères sur ces questions, avant d’ajourner l’audience deux jours plus tard.

Twitter a affirmé que le gouvernement était tenu d’envoyer un avis aux propriétaires des identifiants Twitter contre lesquels des ordonnances de blocage sont émises. Twitter avait déclaré qu’il lui était interdit d’informer les titulaires de compte des ordres de retrait du gouvernement.