Twitter perd sa protection contre la responsabilité pour les publications créées par les utilisateurs en Inde après avoir omis de supprimer le contenu

Dans un jugement déposé lundi, le site de microblogging américain a perdu l’immunité qui l’empêche d’être tenu responsable du contenu publié par ses utilisateurs. La décision a été prise en partant du principe que Twitter ne respecte pas les « lois du pays. »

La décision intervient après une plainte concernant des tweets diffamatoires qui n’ont pas été supprimés à temps. Conformément aux lois indiennes sur l’informatique, les sites de médias sociaux sont tenus de supprimer le contenu jugé préjudiciable ou en violation des directives dans les 36 heures suivant le dépôt d’une plainte, et peuvent faire l’objet de répercussions juridiques si cela n’est pas respecté.

Le rôle d’un agent résident des griefs – quelqu’un qui traite les plaintes de la communauté – est vacant depuis le 21 juin et le contenu n’a pas été supprimé, en violation des nouvelles lois informatiques. La juge Rekha Palli de la Haute Cour de Deli a critiqué mardi la plate-forme de médias sociaux pour ne pas avoir trouvé de remplaçant dans le délai de deux semaines, demandant « Combien de temps prend votre processus ? Si Twitter pense que cela peut prendre autant de temps qu’il le souhaite dans notre pays, je ne le permettrai pas.

Fin juin, Twitter a essuyé les tirs de la police indienne, qui a boudé la plateforme de promotion de la pédopornographie. En réponse à ces allégations, la société a soutenu qu’elle ne tolérait pas la pornographie juvénile et que « visualiser, partager ou créer un lien vers du matériel d’exploitation sexuelle des enfants (ESC), quelle que soit l’intention, contribue à la re-victimisation des enfants représentés et est interdit sur notre service. »

Un autre événement qui a envenimé les relations entre le pays d’Asie du Sud et Twitter est survenu après que la plate-forme de médias sociaux a montré les régions du nord du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh comme un territoire distinct, contrairement aux affirmations selon lesquelles les régions contestées font partie de l’Inde. Les actions de Twitter ont été jugées « un acte de trahison », et la plate-forme a rapidement retiré la carte.

Les nouvelles lois informatiques en Inde ont été annoncées en février mais sont entrées en vigueur fin mai. La législation a été mise en œuvre dans le but de réglementer le contenu sur les réseaux sociaux, tels que WhatsApp, Facebook et Twitter.

