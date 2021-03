Twitter peaufine son approche de la désinformation sur les vaccins

Twitter, comme d’autres sociétés de médias sociaux, est aux prises avec la désinformation sur les vaccins à mesure que les vaccinations au Covid-19 sont déployées. | Olivier Douliery / AFP via Getty Images

La société introduit un nouveau système de grève qui pourrait entraîner l’interdiction permanente de certains utilisateurs.





Comme d’autres entreprises de médias sociaux, Twitter a banni désinformation nuisible sur les vaccins Covid-19 par crainte que cela ne rende les gens plus réticents à se faire vacciner. Maintenant, la plate-forme de médias sociaux ajoute plus de couches à son approche.

Lundi, Twitter a déclaré que les publications considérées comme de la désinformation nuisible seraient soumises à des étiquettes orientant les gens vers du contenu organisé par Twitter, des ressources de santé publique ou les règles de l’entreprise. Dans le même temps, les utilisateurs qui continuent à publier de tels tweets seront soumis à une politique d’avertissement. Si un utilisateur publie trop d’informations erronées sur les vaccins et reçoit cinq avertissements, son compte pourrait être définitivement supprimé de l’application.

«Notre objectif avec ces interventions sur les produits est de fournir aux gens un contexte supplémentaire et des informations faisant autorité sur le COVID-19», a déclaré la société dans un article de blog lundi. « Grâce à l’utilisation du système de grève, nous espérons informer les gens sur les raisons pour lesquelles certains contenus enfreignent nos règles afin qu’ils aient la possibilité de réfléchir davantage à leur comportement et à leur impact sur la conversation publique. »

Les nouveaux labels et avertissements seront déployés par étapes. Au début, Twitter dit que les étiquettes ne seront appliquées que par des modérateurs humains et commenceront par du contenu en anglais. L’idée, a expliqué l’entreprise, est de former les systèmes basés sur l’intelligence artificielle du réseau social à prendre des décisions par eux-mêmes, un processus qui prendra un certain temps à se développer. Comme Recode l’a rapporté l’année dernière, l’étiquetage automatisé de Twitter semblait signaler les publications qui n’étaient pas de la désinformation en raison des mots-clés qu’ils utilisaient.

Les étiquettes et les grèves pour fausses allégations de vaccins ne sont pas la seule nouvelle stratégie de désinformation sur laquelle travaille Twitter. Fin janvier, la société a également annoncé qu’elle développait un nouvel outil appelé Observation des oiseaux qui est conçu pour collecter l’expertise et repousser les faux récits dans un forum de type Wikipédia éventuellement connecté à l’application principale de Twitter. La société, comme elle l’a fait tout au long de la pandémie, a tenté d’élever des voix faisant autorité, comme celle d’Anthony Fauci, pour qu’elles s’expriment sur les questions liées aux vaccins. Il travaille également avec la Maison Blanche pour lutter contre la désinformation sur les vaccins.

Les nouvelles stratégies de lutte contre la désinformation mettent en évidence la manière dont Twitter a dû adapter son approche à mesure que la nature de la pandémie évoluait. L’année dernière, la société a déclaré qu’elle supprimerait les informations erronées sur le coronavirus et dit il a «supprimé 8 493 tweets et remis en cause 11,5 millions de comptes» depuis lors. Twitter a également commencé à appliquer des étiquettes aux allégations de Covid-19 – comme l’idée que les réseaux cellulaires 5G étaient en quelque sorte liés à Covid-19 – qu’il jugeait trompeurs mais pas suffisamment drastiques pour être supprimés.



Capture d’écran de Twitter Le drapeau de Twitter «Obtenez les faits sur le COVID-19» est apparu sur des publications qui n’étaient pas de la désinformation, mais qui utilisaient des mots-clés qui apparaissaient dans d’autres fausses déclarations.

Puis, alors que les candidats vaccins se rapprochaient de l’autorisation, Twitter a annoncé en décembre qu’il interdirait la désinformation nuisible sur les vaccins Covid-19, en suivant les traces de Facebook et YouTube. Les tweets «les plus nocifs», comme ceux qui contenaient des théories du complot de vaccins ou de fausses allégations pouvant entraîner des dommages physiques, seraient supprimés de la plateforme. «Dans le contexte d’une pandémie mondiale, la désinformation sur les vaccins présente un défi de santé publique important et croissant – et nous avons tous un rôle à jouer», a déclaré la société à l’époque.

Reste à voir dans quelle mesure le nouveau label et les politiques de grève de Twitter fonctionneront pour freiner la désinformation sur les vaccins. Les experts ont souligné que tous les contenus opposés aux vaccins n’étaient pas formulés en termes d’allégations factuelles, et les experts ont averti que le simple fait de prendre de fausses informations sur les vaccins n’est pas toujours la meilleure approche pour réduire l’hésitation à l’égard des vaccins. Dans le même temps, étant donné que de plus en plus de candidats vaccins sont autorisés, nous ne devrions nous attendre à ce que la variété des fausses allégations concernant les vaccins Covid-19 prolifère.

