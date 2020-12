Les tendances ne prennent pas beaucoup de temps à rattraper les médias sociaux. Que ce soit une photo, une vidéo ou un mème, les utilisateurs de Twitter réagissent rapidement.

Un tweet de Parveen Kaswan, responsable du Service forestier indien (IFS), a fait passer le Twitter indien au vert. Kaswan a tweeté une photo avec des arbres verts et a dit: «Publiez la photo la plus verte que vous ayez. Voici le mien. »

Les réponses et les citations-tweets à la photographie de verdure sont des images à couper le souffle de paysage verdoyant.

L’utilisateur de Twitter, Zoya Rasul, a publié une superbe photo d’arbres verts luxuriants et d’eau.

Un autre utilisateur, Vaibhav Natani, a partagé une photo de verdure et de ciel noir et bleu indiquant l’arrivée de nuages ​​de pluie. Il a écrit «Jaipur pendant la mousson» tout en partageant l’image.

Le photojournaliste Altaf Qadri a également publié une image magique de la verdure des collines. Il existe différentes nuances de couleur verte sur l’image. Les montagnes en arrière-plan sont également couvertes de verdure. Il y a aussi une petite fleur blanche au premier plan de la photographie.

Un autre utilisateur nommé Sanjeev Gupta a partagé un collage d’images

et dit que le vert est son préféré dans la myriade de variations que la nature offre. «J’en ai des centaines, mais c’est ce que j’ai pu trouver facilement sur Facebook. C’est le parc national de Plitvice en Croatie. Le vert de l’eau est principalement dû aux minéraux et non au reflet des arbres », écrit-il dans le post.

Le vert est mon préféré dans la myriade de variations que la nature offre à travers le spectre. J’en ai des centaines, mais c’est ce que j’ai pu trouver facilement sur Facebook. C’est le parc national de Plitvice en Croatie. Le vert de l’eau est principalement dû aux minéraux et non au reflet des arbres.#la nature pic.twitter.com/mOxLmQEG9H – Sanjeev Gupta (@ sanjg2k1) 17 décembre 2020

Un autre utilisateur nommé Vipin Kumar a partagé une photo de la Hongrie de la région viticole de Tokaj.

L’officier de l’IFS a été surpris et lui a demandé si ces «maisons de hobbit» étaient réelles. À cela, Vipin a répondu qu’ils sont réels et que la région viticole de Tokaj est en fait un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Oui, Parveen monsieur, ils sont réels … en fait, ils sont dans la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO ….. – Vipin Kumar (@ indiaspeaks32) 17 décembre 2020

En réponse au tweet de Parveen, un utilisateur Abhijeet Mishra a publié une photo qui, selon lui, provenait de Munnar, au Kerala.

Le tweet de Parveen Kaswan a reçu 23000 likes et plus de 4,00 réponses. Il a été cité-tweeté plus de 1000 fois, avec des personnes partageant des photos spectaculaires de verdure naturelle.

Voyant la réponse écrasante, Kaswan a tweeté: «Plus de 5000 photos vertes d’Inde. Et comptant. Le Twitter vert. »

5000+ images vertes d’Inde. Et comptant. Le Twitter vert. – Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 17 décembre 2020

L’agent IFS est très actif sur les réseaux sociaux et encourage les gens à partager leur amour de la nature. En commençant un autre fil récemment, il a partagé une photo d’éléphants et a demandé aux utilisateurs de partager les images de nature sauvage qu’ils ont.

Il avait précédemment partagé deux photos, demandant à Twitterati d’identifier lequel est un léopard et lequel est un jaguar.

Non seulement la faune, Kaswan est également connu pour entamer des discussions sur d’autres problèmes de la vie. Son fil de discussion sur son inquiétude pour la langue anglaise en tant qu’étudiant universitaire a été trouvé par beaucoup et d’autres ont également parlé de leurs difficultés avec la langue.