Les plaisanteries et la rivalité entre les fans de cricket indiens et pakistanais sur les réseaux sociaux vont un long chemin, mais la capitulation abjecte de l’Inde à l’Australie à l’Adelaide Oval le troisième jour du premier test a été célébrée par nos voisins comme jamais auparavant.

Samedi a vu des scènes de massacre absolu après l’effondrement de l’équipe indienne comme un château de cartes car aucun des batteurs en visite ne pouvait même gérer un score à deux chiffres. Le score individuel le plus élevé de 9 est venu de la chauve-souris de Mayank Agarwal alors que les espoirs et les rêves de chaque fan indien ont été anéantis après le bain de sang de l’exposition.

La défaite a fait encore plus mal alors que l’Inde entrait dans la troisième journée avec un avantage sur les Australiens, mais Pat Cummins et Josh Hazlewood ont veillé à ce que l’équipe visiteuse soit réduite à son plus bas score en uniforme blanc. L’Inde qui se vante de Virat Kohli, Ajinkya Rahane, Cheteshwar Pujara ont été regroupées pour un dérisoire 36/9.

«Le bureau du Procureur pour oublier cela est le 49204084041», résumait peut-être un tweet de Virender Sehwag le samedi noir.

Les fans indiens en colère ont regardé le match avec incrédulité qui ont trollé l’équipe de Kohli avec des mèmes sans fin, des jibes et des moqueries en ligne. Non loin derrière se trouvaient nos voisins pakistanais qui se réjouissaient du fait que l’Inde ait été humiliée sur le terrain de cricket – quelque chose qui est devenu la principale tendance de Twitter, à savoir # 36AllOut dans leur pays.

Merci mon Dieu, la mauvaise étiquette de performance est maintenant retirée du Pakistan et l’Inde a vraiment gagné un bon record de tous les temps # 36AllOut – (@asadnust) 19 décembre 2020

# 36AllOut Chère équipe Pakistan ..! Nous avons une simple demande, veuillez bien faire contre la Nouvelle-Zélande parce que nous traquons les Indiens et si vous avez fait de même, nous arrêterons d’utiliser Twitter. #AUSvIND @TheRealPCB – Ansar Ahmad (@MAnsarAhmad) 19 décembre 2020

Bilan des tests du Pakistan en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Angleterre: Joué 141Gain 29Lost 70Drawn 42Rapport Victoires / Perte 0,414Rapport test de l’Inde en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Angleterre: Joué 156Gagné 22Lost 84Drawn 50Rapport Victoires / Perte 0,261#IndianCricketTeam# 36AllOut – Shahzain Khan (@ shahzainy2) 20 décembre 2020

« Très difficile de mettre ces sentiments en mots. Nous avions une avance d’environ 60 à venir et nous nous sommes effondrés. Lorsque vous travaillez dur pendant deux jours et que vous vous mettez en position de force, puis une heure vous met dans une position où c’est littéralement impossible. pour gagner », a déclaré le skipper Kohli lors de la présentation d’après-match.

« Je pense que nous aurions dû montrer un peu plus d’intention aujourd’hui. Ils (les Australiens) ont également joué dans des domaines similaires dans les premières manches, mais notre état d’esprit était probablement de marquer des points. »

Après trois heures de jeu sensationnelles, l’équipe locale a battu l’Inde par 8 guichets pour aller 1-0 dans la série de quatre matchs.