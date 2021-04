Alors que l’Inde continue de lutter contre une urgence médicale sans précédent qui se précipite vers les pires affres de la crise sanitaire, le seul point positif dans tout cela semble être de voir Internet rassemblé pour essayer d’aider autant de patients que possible et aider dans leur lutte pour trouver des médicaments, de l’oxygène et des lits d’hôpital et être simplement là les uns pour les autres, même virtuellement. Sauf que cela ne semble pas seulement confiné à l’Inde. Dans un sens de solidarité, les internautes pakistanais ont également contacté leurs homologues indiens en leur offrant des prières et de bons vœux pour sortir du coup fou de la deuxième vague Covid-19.

De plus, la Fondation pakistanaise Edhi a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour offrir son assistance pendant la crise. La Fondation Edhi, créée par le défunt humanitaire pakistanais et vénéré philanthrope Abdul Sattar Edhi, a écrit vendredi au Premier ministre Modi et a offert une flotte de 50 ambulances à l’Inde pour aider à surmonter la crise.

Parallèlement, les internautes du pays voisin ont suivi le hashtag #PakistanstandswithIndia ‘et se sont rassemblés pour prier pour les Indiens souffrant du coronavirus. Ils ont également appelé leurs autorités à fournir de l’aide de toutes les manières possibles.

Toutes nos prières avec les Indiens en ces temps difficiles. Puisse Allah faciliter la tâche de l’Inde et du monde entier. Sachez que nous prions pour vous! #PakistanstandswithIndia comme la tendance principale au Pakistan. L’humanité devrait et a gagné. – Farhan Saeed (@farhan_saeed) 23 avril 2021

je connais #Pakistan n’est pas en mesure d’offrir quoi que ce soit à #Inde dans cette pandémie mais un message silencieux des Pakistanais aux boursiers indiens – #PakistanstandswithIndia est la principale tendance au Pakistan et vous ne voyez pas souvent de telles tendances ici. Om Shanti. Rab Rakha – Shiraz Hassan (@ShirazHassan) 23 avril 2021

Réconfortant de noter que #PakistanstandswithIndia est la principale tendance de Twitter ici. Lorsqu’il s’agit de vie ou de mort, nous devons être solidaires et montrer l’humanité. Tous ceux que je rencontre ici au Pakistan sont vraiment préoccupés par les voisins. – Waseem Abbasi (@ Wabbasi007) 23 avril 2021

Les Indiens ont également pris note des tweets et les ont remerciés pour leur beau geste. Samedi, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a exprimé sa solidarité avec le peuple indien au milieu de l’énorme poussée de Covid et a déclaré que les deux pays doivent lutter ensemble contre le défi mondial auquel l’humanité est confrontée.

«Je veux exprimer notre solidarité avec le peuple indien alors qu’il combat une dangereuse vague de COVID-19. Nos prières pour un prompt rétablissement vont à tous ceux qui souffrent de la pandémie dans notre voisinage et dans le monde. Nous devons lutter ensemble contre ce défi mondial auquel l’humanité est confrontée », a déclaré Imran Khan dans un tweet.

Je veux exprimer notre solidarité avec le peuple indien alors qu’il combat une vague dangereuse de COVID-19. Nos prières pour un prompt rétablissement vont à tous ceux qui souffrent de la pandémie dans notre voisinage et dans le monde. Nous devons lutter ensemble contre ce défi mondial face à l’humanité – Imran Khan (@ImranKhanPTI) 24 avril 2021

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a également exprimé ses sincères condoléances aux familles touchées.

