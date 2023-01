Twitter ou Instagram ? Elon Musk demande aux gens ce qui est mieux et voici ce que disent les internautes

Elon Musk est de retour. Connu pour laisser les gens sans voix, il a une fois de plus une question qui vous fera réfléchir et vous poser des questions. C’était peut-être son intention exacte. Musk demande aux gens leur avis sur la meilleure plateforme de médias sociaux. Cette fois, la concurrence est entre Instagram et Twitter. Il a noté les inconvénients des deux et a demandé de choisir les utilisateurs de médias sociaux entre eux. Selon le nouveau PDG de Twitter, alors qu’Instagram rend les gens déprimés, Twitter les met en colère. Il a poursuivi en écrivant : « Instagram rend les gens déprimés et Twitter les met en colère. Ce qui est mieux?”

Instagram rend les gens déprimés et Twitter les met en colère. Quel est le meilleur?— Elon Musk (@elonmusk) 15 janvier 2023

La plupart des utilisateurs de Twitter étaient, comme cela peut sembler évident en raison de l’endroit où tout se passait, gravitant autour de Twitter comme étant la meilleure plate-forme de médias sociaux. Pour eux, les utilisateurs d’Instagram étaient plus obsédés par la présentation d’une vie parfaite qui n’existe pas. Twitter n’avait pas une telle contrainte.

D’autres ont plaisanté en disant qu’ils ne s’étaient jamais vraiment mis en colère sur Twitter jusqu’à ce qu’Elon Musk le reprenne. Certains ont même mentionné d’autres plateformes comme Pinterest et Tumblr comme étant meilleures. Même encore, Twitter a eu le plus de votes pour être meilleur.

Une personne a écrit : « Instagram est, pour la plupart, des gens qui essaient de se faire et que leur vie soit parfaite. C’est une façade. Avec Twitter, vous avez plus d’opportunités de découvrir la vérité.

Instagram est, pour la plupart, des gens qui essaient de se faire et que leur vie soit parfaite. C’est une façade. Avec Twitter, vous obtenez plus d’occasions de trouver la vérité. https://t.co/4YFb2f8QU2 — Trina 🔪🎃 (@TheLasso0fTruth) 16 janvier 2023

“Je fais de mon mieux pour apporter du plaisir et du plaisir à tous ceux qui rencontrent mon Twitter”, lit-on dans un autre tweet.

Un utilisateur a tweeté : « Si une plate-forme vous déprime ou vous met en colère, vous devez vous déconnecter. Les réseaux sociaux devraient être la chose la moins sérieuse de votre vie. Si cela suscite une émotion négative, alors reculez.

Si une plate-forme vous déprime ou vous met en colère, vous devez vous déconnecter. Les réseaux sociaux devraient être la chose la moins sérieuse de votre vie. Si cela suscite une émotion négative, reculez. https://t.co/hjUgtb3xtN— Écho 🔆 (@TheEcho13) 16 janvier 2023

Pendant ce temps, Elon Musk a récemment été critiqué pour avoir limogé des concierges et du personnel de sécurité au siège du géant des médias sociaux à San Francisco. Cela a même poussé certains employés à apporter leur propre papier toilette au bureau.

Depuis que Musk a repris la société de médias sociaux, Twitter a connu des licenciements massifs. Il aurait été réduit pour stabiliser les finances de Twitter. Dans une autre étape radicale, les services de conciergerie ont été licenciés, laissant le siège social en désordre et entraînant des salles de bains sales. Selon le rapport, le quartier général était rempli d’odeurs de restes de plats à emporter. Les personnes étant entassées dans des espaces confinés, les odeurs corporelles se sont attardées sur les sols. Les salles de bains sont si sales que certains travailleurs ont dû apporter leurs propres rouleaux de papier toilette de chez eux.

