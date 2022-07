Twitter organisera un vote sur la fusion de Musk le 13 septembre

Twitter a annoncé qu’il organiserait une assemblée des actionnaires pour voter sur l’acquisition de 44 milliards de dollars de la société par Elon Musk le 13 septembre.

L’assemblée des actionnaires débutera à 10h00 PT et sera disponible via une webdiffusion. Les actionnaires pourront regarder l’assemblée en direct puis voter, a indiqué la société dans un communiqué. dépôt avec la Securities and Exchange Commission.

Le conseil d’administration de Twitter a précédemment exhorté ses actionnaires à approuver la vente de la société à Musk.

Musk a informé Twitter le 8 juillet qu’il prévoyait d’annuler l’acquisition, citant des allégations selon lesquelles la société n’aurait pas correctement comptabilisé le nombre de comptes de spam et de fraude sur son service, entre autres différends.

Twitter a ensuite poursuivi Musk pour faire appliquer l’accord et a allégué que le chef de Tesla “refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels”.

L’affaire devrait être jugée en octobre, bien que les deux parties se disputent toujours la date.