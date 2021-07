Twitter offre des NFT «gratuits» aux utilisateurs, mais il y a un hic

Rejoignant le mouvement des jetons non fongibles (NFT), le géant américain des médias sociaux Twitter a annoncé la semaine dernière qu’il distribuerait gratuitement 140 de ses illustrations numériques à des utilisateurs sélectionnés. Pour recevoir l’un de ces NFT, les utilisateurs devaient tweeter sur Twitter ou tweeter sur le cadeau, après quoi les utilisateurs recevraient des instructions de la société sur la façon de réclamer le NFT. Twitter, avec l’aide de Rarible, a créé 20 versions NFT pour chacune des sept œuvres d’art numérique différentes, telles que « First Born », « Furry Twitter », « Vitamin T » et « Reply Guy ».

Cependant, il y a un hic.

Selon ses conditions de service NFT, Twitter a mentionné que ceux qui ont reçu le NFT ne possèdent pas réellement l’art ou n’ont aucun droit sur celui-ci. C’est parce que les NFT ne contiennent souvent aucun art, mais sont une méthode pour décrire quelque chose qui existe dans le monde ailleurs. Les conditions d’utilisation mentionnaient en outre que le NFT est un actif numérique en édition limitée créé par Twitter qui comprend des illustrations détenues ou créées par Twitter qui peuvent également incorporer plusieurs éléments des marques déposées et de l’image de marque de Twitter.

Le site de microblogging a également mentionné que l’œuvre d’art ou la marque ne sont ni stockées ni intégrées dans le NFT, mais sont accessibles via celui-ci. Et même si le NFT lui-même appartient au destinataire du NFT, l’œuvre d’art et la marque associées au NFT sont concédées sous licence et ne sont ni transférées ni vendues à ce destinataire.

S’adressant à Bloomberg, un porte-parole de Twitter a déclaré que la société expérimentait des clips vidéo ou d’art NFT liés à un certificat d’authenticité stocké sur la blockchain, car ils sont devenus un sujet de conversation populaire sur Twitter cette année. Le porte-parole a en outre déclaré que plus de 29 millions de tweets sur les NFT ont été partagés depuis le début de 2021, cependant, la société n’a pas l’intention d’autres projets ou fonctionnalités liés aux NFT au-delà de cette campagne.

Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a lui-même participé à la transaction NFT plus tôt cette année lorsqu’il a vendu son tout premier tweet en tant que jeton non fongible.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici