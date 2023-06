Twitter n’est pas une plate-forme d’extrême droite, mais un lieu pour exprimer toutes les opinions

C’est un monde à l’envers si les critiques libéraux déplorent un manque de censure sur la place de la ville numérique du monde

Depuis sa création, Twitter est devenu un carrefour de conversation, de débat et d’échange d’idées. Aujourd’hui, la plate-forme, désormais sous la direction d’Elon Musk, poursuit cette tradition, mais avec des changements qui invitent à un examen plus approfondi. Les critiques ont qualifié ces changements de descente vers l’extrémisme de droite.

Cependant, à y regarder de plus près, ces affirmations semblent plus ancrées dans la crainte d’un véritable marché d’idées que dans toute transformation objective de l’objectif ou de l’idéologie de Twitter.

Twitter est devenu un « site infernal », proclament les critiques. Pourtant, la réalité est que sous la direction de Musk, Twitter a subi une métamorphose.

Son évolution n’est pas vers un extrême idéologique, mais vers une reconquête de sa promesse initiale : une plateforme où chaque voix, chaque perspective, a la possibilité de se faire entendre.

Les critiques pointent du doigt la supposée transformation de Twitter en « réseau social de droite, » comme Charlie Warzel l’a récemment écrit dans son article pour The Atlantic. Ils voient le leadership de Musk et son opposition vocale à ce qu’il appelle « le virus de l’esprit éveillé » comme preuve de cela. Cependant, leur rhétorique néglige commodément le fait qu’avoir une aversion pour ce que l’on perçoit comme un politiquement correct extrême ne s’aligne pas automatiquement sur l’idéologie d’extrême droite.

De plus, l’argument semble confondre délibérément la plate-forme avec ses utilisateurs. Il est crucial de rappeler que la présence de voix conservatrices sur Twitter ne le transforme pas en « réseau social de droite. » Twitter, comme toute plate-forme de médias sociaux, est un miroir de la société, reflétant les idéologies et les croyances de sa base d’utilisateurs diversifiée.

Soulignant le partenariat entre Twitter et des personnalités conservatrices, telles que le gouverneur de Floride et l’espoir présidentiel Ron DeSantis, Tucker Carlson et des personnalités du Daily Wire, les critiques affirment que la plateforme agit comme un « rampe de lancement pour les dirigeants politiques de droite ».

Cependant, il faut se demander si une telle affirmation serait valable si ces partenariats étaient plutôt avec des personnalités libérales. La plate-forme serait-elle alors qualifiée de « réseau social d’extrême gauche? » Peu probable. La liberté d’exprimer des points de vue différents, qu’ils soient libéraux, conservateurs ou autres, ne doit pas être considérée comme une approbation de ces points de vue par la plateforme. Au lieu de cela, il doit être compris comme une célébration de la liberté d’expression, qui est la pierre angulaire de toute démocratie fonctionnelle.

Les mêmes critiques affirment que Twitter se transforme en chambre d’écho pour l’extrême droite, pointant du doigt des cas où des comptes qui étaient auparavant interdits pour avoir enfreint les règles de Twitter ont été rétablis. Pourtant, n’est-il pas plausible que ces rétablissements de compte représentent un recalibrage de ce qui constitue un discours acceptable sur la plateforme ?

Peut-être que le Twitter de Musk s’éloigne des normes précédentes, que beaucoup considéraient comme excessivement censurées, vers une arène de débat et de dialogue plus ouverte.

Si l’on perçoit une évolution vers l’absolutisme de la liberté d’expression comme une position intrinsèquement d’extrême droite, alors ce n’est peut-être pas Twitter qui a changé, mais plutôt notre compréhension de ce que les idéaux libéraux impliquent réellement. À la base, le libéralisme défend la discussion ouverte, les libertés civiles et le droit d’exprimer son opinion sans crainte de représailles. S’il s’agit désormais de qualités d’extrême droite, alors nous nous trouvons bel et bien dans une situation paradoxale.

Les critiques préviennent que Twitter, en se penchant sur cette supposée chambre d’écho de droite, est peut-être en passe de devenir « ennuyeux » et prévisible, tout comme les autres réseaux sociaux qui répondent à une idéologie spécifique. Cependant, leur argument est basé sur une fausse prémisse. Twitter ne répond pas à une idéologie particulière, mais ouvre plutôt simplement les portes du discours et du débat.

Il est fallacieux d’étiqueter une plate-forme comme « extrème droite » ou « extrême gauche » uniquement en fonction des utilisateurs qu’il héberge. Twitter n’approuve aucune position idéologique particulière en permettant à différentes voix de se faire entendre ; il fournit simplement un espace pour que ces points de vue soient exprimés.

La présence de conservateurs, de libéraux et de ceux qui se situent entre les deux devrait être considérée comme un reflet de notre société hétérogène plutôt que comme une approbation politique de Twitter ou de Musk lui-même. La force de toute démocratie réside dans sa capacité à tenir compte de divers points de vue et à s’engager dans un dialogue sain. Twitter, sous Musk, semble faire exactement cela.

Les critiques s’empressent de souligner que sous Musk, Twitter devient un bastion pour les personnalités qui ont été déformées ailleurs en raison de leurs opinions controversées. Si cette critique a du mérite, elle tombe aussi dans un piège simpliste. Les plateformes de médias sociaux ont le devoir d’équilibrer leurs directives communautaires avec les idéaux de la liberté d’expression, une tâche de plus en plus difficile à notre époque polarisée. La décision de Musk d’offrir une tribune à ces voix pourrait être considérée comme un défi à la censure trop zélée qui, selon certains utilisateurs, faisait partie de l’ancien régime Twitter – et il existe de nombreuses preuves dans les fichiers Twitter pour étayer ces affirmations.

On s’inquiète également de la survie et de la pertinence de Twitter dans le paysage des médias sociaux, spéculant qu’il pourrait disparaître en devenant une chambre d’écho du discours de droite. Cependant, ce point de vue rejette la réalité de la base d’utilisateurs vaste et diversifiée de Twitter. Tous les utilisateurs de Twitter ne partagent pas le même alignement politique ou le même point de vue. Le site vit du dynamisme et de la diversité de ses utilisateurs, loin d’être une chambre d’écho monotone. Le fait même que les critiques puissent exprimer ouvertement leurs préoccupations à propos de Twitter sur la plateforme témoigne de son engagement en faveur de la liberté d’expression.

Enfin, il est important de comprendre que le caractère d’une plateforme de médias sociaux, y compris Twitter, ne reflète pas uniquement les valeurs de ses propriétaires ou gestionnaires. Il reflète également les valeurs, les idées et les discours de sa base d’utilisateurs. En tant qu’espace où chacun, des dirigeants mondiaux aux citoyens ordinaires, peut exprimer librement ses pensées, Twitter est plus qu’une simple plate-forme de médias sociaux – c’est la nouvelle place publique de notre monde dans le plan numérique.

Au lieu de qualifier à la hâte Twitter de « réseau social de droite, » nous devrions l’apprécier pour ce qu’il est vraiment – une plate-forme dynamique dédiée à l’échange ouvert d’idées. Si nous devions nous retrouver à partager un espace numérique avec quelqu’un dont les idées diffèrent radicalement des nôtres, nous ne devrions pas le considérer comme une menace, mais une opportunité d’élargir nos propres perspectives.Après tout, c’est dans le creuset d’un débat vigoureux et décomplexé que se forgent souvent les idées les plus profondes.