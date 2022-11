Twitter n’est pas plus sûr sous Elon Musk – et il a apporté des “changements alarmants” au site, prévient un ancien dirigeant | Actualité économique

Twitter n’est pas plus sûr sous son nouveau propriétaire Elon Musk, selon l’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de la plateforme.

Yoel Roth a démissionné du site de réseautage social plus tôt ce mois-ci – et a déclaré que le site avait commencé à s’écarter de l’adhésion aux politiques accessibles au public envers les décisions prises par M. Musk seul.

“L’une de mes limites était que si Twitter commençait à être gouverné par un décret dictatorial plutôt que par une politique… il n’y a plus besoin de moi dans mon rôle, de faire ce que je fais.”

Bon nombre des changements apportés par M. Musk ont ​​​​été “soudains et alarmants pour les employés et les utilisateurs”, a déclaré M. Roth dans un article d’opinion du New York Times peu après sa démission.

Le milliardaire Tesla licencié environ la moitié des 8 000 travailleurs de l’entreprise – une décision qui a touché 15% du département de la confiance et de la sécurité, avait tweeté M. Roth à l’époque.

L’incursion malheureuse de M. Musk dans la réinvention du système de vérification de Twitter a permis aux utilisateurs de payer pour une coche vérifiée sur leur compte – ce que M. Roth a déclaré avoir été fait malgré les avertissements et les conseils de l’équipe de confiance et de sécurité.

Peu de temps après, la plate-forme est devenue un terrain de jeu pour les spammeurs se faisant passer pour des entreprises telles que Nestlé et Lockheed Martin.

M. Roth a également défendu la décision de Twitter de suspendre Donald Trump du site après l’émeute au Capitole américain le 6 janvier dernier, invoquant le risque de nouvelles incitations à la violence.

Il a déclaré: “Nous avons vu l’exemple le plus clair possible de ce à quoi cela ressemblait pour que les choses passent de en ligne à off.

“Nous avons vu des gens morts au Capitole.”

Mais M. Musk a tweeté le 19 novembre que le compte de M. Trump serait rétabliaprès avoir réalisé un sondage surprise sur Twitter qui a vu une faible majorité voter en faveur de cette décision.