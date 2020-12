Les millions d’abonnés Twitter de Donald Trump ne seront pas transférés à Joe Biden lorsqu’il reprendra les comptes officiels de médias sociaux de la Maison Blanche le mois prochain.

Les abonnés recevront une invite leur demandant s’ils souhaitent continuer à suivre des comptes gérés par le gouvernement tels que @WhiteHouse et @POTUS.

Il renverse le geste de bonne volonté du passage de Barack Obama à Trump, où les adeptes de la page officielle @POTUS – qui compte plus de 33 millions d’adeptes – ont été retenus par le nouveau président.

Le compte personnel de Trump est beaucoup plus énergique et compte quelque 88 millions d’abonnés, mais la page @POTUS est toujours remplie d’ardents fans de Trump qui sont susceptibles de profiter de son offre de cesser de suivre lorsque Biden prend le pouvoir.

Twitter continue de s’injecter dans le paysage politique et plus tôt cette semaine, son patron Jack Dorsey a annulé les comptes personnels de @POTUS et de Trump.

Les 33,2 millions d’abonnés de la page @POTUS seront invités à savoir s’ils veulent toujours suivre – marquant un changement de protocole par rapport au transfert d’Obama.

Le compte Twitter personnel de Trump est plus « à haute énergie » que la page @POTUS et attire plus de 88 millions d’abonnés

Dorsey a également abandonné le compte personnel de Biden, qui attire 21,7 millions d’abonnés, la page de Kamala Harris et celle d’Ivanka Trump.

Trump, qui a fait de Twitter une caractéristique de sa présidence, a perdu 368 743 abonnés depuis le 17 novembre, selon Factba.se, un site Web qui suit les déclarations publiques et les tweets de Trump.

Le nombre d’abonnés de Trump reste colossal, mais la baisse représente un changement pour un compte qui a rapidement augmenté pendant son mandat.

Biden a gagné environ 2,5 millions d’abonnés au cours de la même période.

Les comptes officiels du gouvernement ne conserveront pas automatiquement leurs abonnés existants. Au lieu de cela, Twitter informera les abonnés de ces comptes pour fournir le contexte que le contenu sera archivé et leur permettre de choisir de suivre les nouveaux comptes de l’administration Biden », a déclaré un communiqué de Twitter.

« Par exemple, les personnes qui suivent @WhiteHouse seront informées que le compte a été archivé en tant que @ WhiteHouse45 et auront la possibilité de suivre le nouveau compte @WhiteHouse. »

Twitter travaille sur la transition de la plate-forme largement utilisée par Trump depuis la finalisation des résultats des élections et a indiqué qu’en tant que citoyen privé, Trump pourrait ne pas avoir autant de marge de manœuvre pour étirer les règles pour les commentaires dignes d’intérêt.

Le compte Twitter personnel de Joe Biden compte plus de 21,7 millions d’abonnés – le nombre augmente rapidement depuis novembre

Le transfert affectera d’autres comptes institutionnels tels que @VP, @FLOTUS, @PressSec, @Cabinet et @LaCasaBlanca, selon Twitter.

Le mois dernier, Twitter a indiqué que tout traitement spécial dont Trump avait bénéficié se terminait avec sa présidence.

« L’approche de Twitter envers les dirigeants mondiaux, les candidats et les fonctionnaires est basée sur le principe selon lequel les gens devraient pouvoir choisir de voir ce que leurs dirigeants disent dans un contexte clair », a déclaré la société de San Francisco.

« Ce cadre politique s’applique aux dirigeants mondiaux actuels et aux candidats à un poste, et non aux citoyens privés lorsqu’ils n’occupent plus ces postes. »

Le compte Twitter personnel de Trump a parfois émis plus de 100 tweets par jour et a été utilisé pour communiquer avec ses partisans, insulter des opposants et des pompiers. Il a également annoncé de nombreuses décisions politiques sur la plateforme.

Twitter cette année a commencé à ajouter des avertissements et des étiquettes aux tweets enfreignant les règles du président, y compris sur la désinformation tweetée à propos des élections du 3 novembre. Trump et les législateurs républicains ont accusé à plusieurs reprises Twitter et d’autres grandes plateformes de médias sociaux de parti pris anti-conservateur dans leur modération de contenu, ce que les entreprises nient.

Ces dernières semaines, Twitter a déclaré que lorsque Biden prendra ses fonctions, Trump sera soumis aux mêmes règles que tout autre utilisateur. Il commencera également à être soumis au programme tiers de vérification des faits de Facebook Inc, dont les politiciens sont exemptés.