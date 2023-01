Twitter ne paie pas le loyer des bureaux

San Fransisco –

Elon Musk essaie de réduire les dépenses sur Twitter aussi près que possible de zéro tandis que sa richesse personnelle diminue – et cela a apparemment inclus un retard dans les paiements de loyer dans les bureaux de l’entreprise.

Twitter doit 136 260 dollars de loyer impayé pour ses bureaux situés au 30e étage d’un immeuble du centre-ville de San Francisco, selon une plainte déposée par le propriétaire de l’immeuble la semaine dernière.

Le propriétaire du 650 California St., qui n’est pas le siège principal de Twitter à San Francisco, a signifié le 16 décembre un avis à la société de médias sociaux l’informant qu’elle serait en défaut si elle ne payait pas dans les cinq jours. Les cinq jours se sont écoulés sans paiement, selon le procès.

Le propriétaire, Columbia REIT 650 California LLC, réclame des dommages-intérêts totalisant le loyer impayé, ainsi que des honoraires d’avocat et d’autres dépenses. Twitter a signé un bail de sept ans pour les bureaux en 2017. Le loyer mensuel était de 107 526,50 $ la première année complète et a augmenté progressivement pour atteindre 128 397 $ par mois la septième année.

Twitter n’a pas répondu à un message pour commentaire. L’entreprise n’a plus de service de relations avec les médias.

Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre et la société doit payer environ 1 milliard de dollars par an en intérêts sur l’accord. La majeure partie de la richesse de Musk est liée à sa propriété d’actions Tesla, qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur depuis qu’il a pris possession de Twitter. Il a vendu pour près de 23 milliards de dollars d’actions de la société de véhicules électriques pour financer l’achat depuis avril, lorsqu’il a commencé à créer une position sur Twitter. Il a même perdu la première place de la personne la plus riche du monde, selon Forbes.

Musk a défendu ses mesures extrêmes de réduction des coûts le mois dernier lors d’un appel Twitter Spaces tard dans la nuit.

“Cette entreprise est comme, en gros, vous êtes dans un avion qui se dirige vers le sol à grande vitesse avec les moteurs en feu et les commandes ne fonctionnent pas”, a déclaré Musk le 21 décembre.

Le siège social de la société est situé à une autre adresse de San Francisco, 1355 Market St., où Twitter aurait également pris du retard en matière de loyer, selon le New York Times.

En plus de ne pas payer de loyer et de licencier des travailleurs, Twitter de Musk vend également aux enchères du mobilier de bureau haut de gamme, du matériel de cuisine et d’autres reliques du passé, lorsque Twitter comptait plus de 7 500 travailleurs à temps plein dans le monde, et des déjeuners gratuits et d’autres bureaux. les avantages étaient courants. On s’attend à ce que les trois quarts des employés de Twitter aient quitté l’entreprise, soit parce qu’ils ont été licenciés, licenciés ou démissionnés.

Parmi les articles mis aux enchères par Twitter figurent un four à pizza, un mélangeur de plancher de cuisine commercial de 40 pintes (vendu au détail pour environ 18 000 $; les enchères commencent à 25 $), des meubles design haut de gamme tels que des chaises Eames de Herman Miller et des chaises Knoll Diamond vendues au détail dans les milliers.

Même une statue d’oiseau Twitter (les enchères commencent à 25 $) et un affichage au néon Twitter (les enchères commencent à 50 $) sont à gagner dans cette vente aux enchères rappelant le buste des dot-com du début des années 2000 lorsque les startups technologiques ont échoué. vendaient leurs articles de bureau décadents.