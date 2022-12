Twitter n’aurait pas payé le loyer de ses bureaux depuis des semaines

Dans un effort pour réduire les coûts à la suite de l’acquisition chaotique de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, la société de médias sociaux a cessé de payer un loyer, selon un reportage du New York Times.

Twitter n’a pas payé le loyer de ses bureaux mondiaux ou de son siège social à San Francisco depuis des semaines, selon le rapport, alors que l’équipe de Musk tente de renégocier les termes du bail de l’entreprise. En conséquence, Twitter a reçu des plaintes de sociétés immobilières comme Shorenstein, qui possède les bâtiments de Twitter à San Francisco.

Les représentants de Shorenstein et Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Twitter n’a plus de service de communication.

Musk a déclaré que Twitter avait subi un “chute massive des revenus” dans les jours qui ont suivi son acquisition de la société pour 44 milliards de dollars. Sans fournir de chiffres ni de preuves, il a affirmé dans un tweet que la baisse des revenus était le résultat de groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs.

Bien que de nombreuses entreprises aient suspendu la publicité sur Twitter, certains grands géants de la publicité comme Pomme et Amazone ont recommencé à dépenser sur la plateforme.

Musk a également réorganisé le service d’abonnement de Twitter, Twitter Blue, dans l’espoir de générer de nouveaux revenus pour l’entreprise. Le service a été lancé lundi après que Musk a retiré et retardé le lancement en novembre.

Twitter Blue coûte 8 $ par mois pour les utilisateurs Web et 11 $ par mois pour les utilisateurs iOS qui l’achètent via l’App Store d’Apple. La différence de prix iOS de 3 $ reflète les récents reproches de Musk concernant la réduction de 30 % par Apple de toutes les ventes numériques réalisées via des applications.

Les abonnés avec un numéro de téléphone vérifié recevront une coche bleue une fois leur compte examiné et approuvé, a déclaré Twitter dans un tweeter samedi. Les utilisateurs de Blue pourront également modifier des tweets et accéder en avant-première à de nouvelles fonctionnalités. La société affirme que les abonnés Blue verront “bientôt” moins de publicités, auront la possibilité de publier des vidéos plus longues et apparaîtront en haut des réponses et des mentions.

Musk a été un critique virulent du système précédent de Twitter, qui accordait une vérification à des utilisateurs notables tels que des politiciens, des cadres, des membres de la presse et des organisations pour signaler leur légitimité. Il a déclaré que le nouveau système de vérification sera “le grand niveleur” Et donner “pouvoir au peuple.”