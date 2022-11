Twitter : Musk annonce une « amnistie » pour les comptes suspendus

SAN FRANCISCO –

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré jeudi qu’il accordait une “amnistie” aux comptes suspendus, ce qui, selon les experts de la sécurité en ligne, entraînera une augmentation du harcèlement, des discours de haine et de la désinformation.

L’annonce du milliardaire est intervenue après qu’il a demandé dans un sondage publié sur sa chronologie de voter sur la réintégration des comptes qui n’ont pas “enfreint la loi ou se sont livrés à des spams flagrants”. Le oui a été de 72 %.

“Le peuple a parlé. L’amnistie commence la semaine prochaine. Vox Populi, Vox Dei”, Musk a tweeté en utilisant une expression latine signifiant “la voix du peuple, la voix de Dieu”.

Musk a utilisé la même expression latine après avoir publié un sondage similaire le week-end dernier avant de rétablir le compte de l’ancien président américain Donald Trump, que Twitter avait interdit pour avoir encouragé l’insurrection du Capitole le 6 janvier 2021. Trump a déclaré qu’il ne reviendrait pas sur Twitter mais n’a pas supprimé son compte.

De tels sondages en ligne sont tout sauf scientifiques et peuvent facilement être influencés par des bots.

Au cours du mois qui a suivi la prise de contrôle de Twitter par Musk, les groupes qui surveillent la plate-forme pour les discours racistes, antisémites et autres discours toxiques affirment qu’elle est en augmentation sur la place publique de facto du monde. Cela a inclus une augmentation des abus racistes contre les joueurs de football de la Coupe du monde sur lesquels Twitter n’aurait pas agi.

L’augmentation du contenu préjudiciable est en grande partie due au désordre qui a suivi la décision de Musk de licencier la moitié des 7 500 employés de l’entreprise, de licencier les hauts dirigeants, puis d’instituer une série d’ultimatums qui ont incité des centaines d’autres à démissionner. Un nombre incalculable de sous-traitants responsables de la modération du contenu ont également été licenciés. Parmi ceux qui ont démissionné en raison d’un manque de confiance dans la volonté de Musk d’empêcher Twitter de se transformer en un chaos de discours incontrôlés, il y avait le responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth.

De grands annonceurs ont également abandonné la plateforme.

Le 28 octobre, le lendemain de sa prise de contrôle, Musk a tweeté qu’aucun compte suspendu ne serait rétabli jusqu’à ce que Twitter forme un “conseil de modération du contenu” avec divers points de vue qui examineraient les cas.

Mardi, il a déclaré qu’il revenait sur cette promesse parce qu’il avait accepté sur l’insistance d'”une large coalition de groupes d’activistes politico-sociaux” qui plus tard “a rompu l’accord” en exhortant les annonceurs à cesser au moins temporairement de donner à Twitter leur Entreprise.

Un jour plus tôt, Twitter avait rétabli le compte personnel de la représentante d’extrême droite Marjorie Taylor Greene, qui avait été interdite en janvier pour avoir enfreint les politiques de désinformation COVID de la plateforme.

Musk, quant à lui, devient de plus en plus copain sur Twitter avec des personnalités de droite. Avant les élections américaines de mi-mandat de ce mois-ci, il a exhorté les personnes “indépendantes” à voter républicain.

Un rapport de l’Union européenne publié jeudi indique que Twitter a mis plus de temps à examiner les contenus haineux et en a supprimé moins cette année par rapport à 2021. Le rapport était basé sur des données collectées au printemps – avant que Musk n’acquière Twitter – dans le cadre d’un rapport annuel évaluation de la conformité des plateformes en ligne avec le code de conduite du bloc sur la désinformation. Il a constaté que Twitter a évalué un peu plus de la moitié des notifications qu’il a reçues concernant des discours de haine illégaux dans les 24 heures, contre 82 % en 2021.