Twitter monte en flèche de 18% suite au rapport selon lequel Elon Musk propose d’aller de l’avant avec son rachat de 44 milliards de dollars

Twitter a grimpé de 18% mardi après que Bloomberg a annoncé qu’Elon Musk poursuivrait son accord pour acheter la société de médias sociaux.

Musk a proposé de conclure l’accord aux conditions énoncées, dans lequel il achètera la société pour 44 milliards de dollars.

Musk avait précédemment contesté l’accord, avec un procès devant le tribunal qui devrait commencer ce mois-ci.

Twitter le titre a bondi de 18% mardi après Bloomberg a rapporté qu’Elon Musk irait de l’avant avec son accord pour acheter Twitter pour 54,20 $ par actionsoit 44 milliards de dollars.

Les actions Twitter ont atteint un sommet de 49,99 $ avant de réduire certains de ces gains dans les transactions de l’après-midi. Selon des personnes proches du dossier, Musk a fait la proposition dans une lettre à Twitter.

La volte-face de Musk survient après des mois de lui contestant l’accord en raison de craintes que Twitter soit envahi par des bots et de faux comptes. Musk et Twitter devaient entamer un procès au sujet de l’accord plus tard ce mois-ci, et Musk devait être déposé plus tard cette semaine.

La plupart s’attendaient soit à ce que Musk remporte un certain type de conditions d’accord révisées qui lui permettraient d’acheter Twitter à un prix réduit, soit à ce qu’il paie des frais de rupture de quelques milliards de dollars. Mais Musk a conclu un accord contractuel hermétique pour acheter la société, et il a renoncé aux droits de diligence raisonnable sur l’accord.

“C’est un signe clair que Musk a reconnu en se rendant au tribunal du Delaware que les chances de gagner contre le conseil d’administration de Twitter étaient hautement improbables et que cet accord de 44 milliards de dollars allait être conclu d’une manière ou d’une autre. Être obligé de conclure l’accord après un long et Une bataille judiciaire laide dans le Delaware n’était pas un scénario idéal et au lieu de cela, accepter cette voie et aller de l’avant avec l’accord évitera un énorme casse-tête juridique”, a déclaré l’analyste de Wedbush, Dan Ives.

L’accord de 44 milliards de dollars sera principalement financé par Musk, qui a une valeur nette de plus de 220 milliards de dollars. Musk devrait constituer environ 31 milliards de dollars de fonds propres, tandis que Morgan Stanley s’est engagé à lever 13 milliards de dollars de dettes pour financer l’accord, selon David Faber de CNBC.

Tesla l’action s’est échangée d’environ 2 % mardi. Musc a vendu une partie de sa participation dans Tesla au cours des derniers mois pour lever des fonds pour l’accord Twitter.