Twitter monte avec des mèmes alors que Sensex plante avec plus de 1000 points

Les indices de référence des actions indiennes ont fortement chuté en fin de matinée vendredi après avoir enregistré un rebond lors de la session précédente. Le BSE Sensex a chuté de près de 1 100 pts, reflétant une tension accrue dans la rue Dalal. Les investisseurs de Dalal Street ont été laissés plus pauvres par Rs 8,1 lakh crore alors que la capitalisation boursière totale des actions cotées à l’ESB est tombée à Rs 268 344 lakh crore. Bien que cela soit une triste nouvelle pour la plupart et que les gens semblent inquiets, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers Twitter et ont partagé des mèmes hilarants.

Regarde:

Pendant ce temps, les actions des banques PSU ont été les plus touchées, le plus grand prêteur indien SBI perdant plus de 5%. Parmi les autres grands perdants, citons Bank of Baroda, PNB et ICICI Bank.

Les investisseurs institutionnels étrangers ou FII ont fait une frénésie de vente ce mois-ci, portant les sorties totales d’actions à 16 766 crores de roupies jusqu’à présent en janvier, selon les données de la NSDL. Mercredi dernier seulement, la vente FII s’élevait à Rs 2 394 crore. Les analystes disent que les FII réaffectent des fonds de l’Inde vers des marchés relativement moins chers comme celui de la Chine.

