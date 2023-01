Twitter met fin à l’accès des clients tiers après de nouvelles règles pour les développeurs

Twitter a mis à jour son contrat de développeur, bloquant essentiellement les clients tiers pour de bon. Des plates-formes comme Twitterriffic et Fenix ​​​​sont désormais pratiquement inutilisables, car elles n’ont plus accès à l’API et ont été fermées plus tôt cette semaine.

Les nouvelles règles stipulent qu’il n’est pas permis de “créer ou tenter de créer un service ou un produit de substitution ou similaire aux Applications Twitter”. Les développeurs de ces applications ont simplement été informés que leurs plates-formes étaient désormais “suspendues”.

Twitter applique ses règles d’API de longue date. Cela peut entraîner le dysfonctionnement de certaines applications. – Dev Twitter (@TwitterDev) 17 janvier 2023

L’API Twitter ne peut désormais être utilisée que pour intégrer du contenu Twitter, c’est-à-dire intégrer des tweets. Cependant, les développeurs ne sont plus autorisés à changer la façon dont les informations apparaissent au lecteur, ni à modifier les éléments visuels.

Comme c’est exactement ce que font les plateformes tierces, Twitter s’en est servi comme excuse pour toutes les bloquer. Certaines fonctionnalités de Twitter Blue étaient disponibles dans des applications tierces, et évidemment, les médias sociaux veulent consolider tous les revenus, compte tenu des turbulences financières à venir de Musk and co. Il y a aussi le fait que Twitter ne diffuse pas d’annonces via l’API, ce qui limite la possibilité de monétiser les utilisateurs utilisant ces clients.

