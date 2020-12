Twitter a décidé d’annuler l’année 2020 et a reçu des tweets hilarants de la chanteuse américaine emblématique Dionne Warwick et d’autres sur les panneaux d’affichage pour établir ce point.

Les rues de New York ont ​​été récemment surprises alors que Twitter a décidé de mettre en place des panneaux d’affichage des tweets emblématiques qui résumaient l’année 2020.

Dans le cadre de la campagne Twitter de fin d’année hors domicile, la plate-forme de médias sociaux a sélectionné des tweets sarcastiques, honnêtes et ridicules de ses utilisateurs.

Le tweet hilarant de Dionne, 80 ans, a demandé à ses abonnés de ne pas ramener la folie de 2020 en 2021. C’était l’un des tweets pour se rendre sur un panneau d’affichage mis en place à New York. Il convient de noter que Dionne est devenue une star de Twitter, connue pour ses tweets sarcastiques et humoristiques.

Dans un précédent tweet, la chanteuse avait demandé au PDG de Twitter, Jack Dorsey, si elle était la PDG de Twitter. Jack a rapidement répondu à la question de Dionne et a affirmé qu’elle l’était effectivement.

Un autre tweet qui a été publié dans les rues de New York était par un utilisateur nommé Lauren Lablue. Il a dit que si 2020 était une personne, ce serait leur ex.

Les tweets ont également capturé ce que la plupart d’entre nous attendent et n’attendent pas de 2021. Un tweet a demandé à 2021 de ne pas demander à 2020 de retenir leur bière.

Certains panneaux d’affichage mentionnent quelques règles à suivre en 2021.

La plupart des événements, plans et voyages de vacances étant annulés en 2020 en raison de la coronavirus pandémie, nous sommes nombreux à être inquiets et paranoïaques face à l’année à venir et aux aventures qu’elle pourrait entraîner. Cela a été parfaitement résumé dans ces tweets d’affichage d’Aleem Williams.

Un autre tweet de cette série de campagnes hors domicile de fin d’année disait que les gens devraient oublier l’existence de 2020 et la supprimer pour toujours de leurs archives et de leurs souvenirs. Le tweet a été publié par l’influenceur des médias sociaux et star de YouTube, Denzel Dion.

La société de médias sociaux a également installé des panneaux d’affichage et des peintures murales dans d’autres villes américaines comme Los Angeles, Philadelphie et San Francisco / Oakland pour se promouvoir. L’idée est de montrer comment le site de microblogging est devenu un lieu où les gens peuvent partager leurs angoisses, leurs peurs et leurs attentes en une année qui nous a tous surpris avec une pandémie mortelle.

Selon Twitter, le hashtag le plus utilisé par le plus grand nombre de personnes cette année était # COVID19 et le hashtag, et d’autres variantes de celui-ci ont été tweetées près de 400 millions de fois. Alors que le deuxième hashtag le plus tweeté de l’année était #BlackLivesMatter.