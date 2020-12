Twitter a élargi mercredi sa politique d’interdiction des discours haineux pour inclure « un langage qui déshumanise les gens sur la base de la race, de l’ethnicité et de l’origine nationale », a-t-il déclaré dans un communiqué. La société a interdit les discours qui déshumanisent les autres sur la base de la religion ou de la caste l’année dernière et a mis à jour la règle en mars pour ajouter l’âge, le handicap et la maladie à la liste des catégories protégées.

Le groupe de défense des droits civils Colour of Change, qui fait partie d’une coalition d’organisations de défense des droits qui poussent les entreprises technologiques à réduire les discours de haine en ligne, a qualifié les changements de «concessions essentielles» après des années de pressions extérieures. Une porte-parole de Twitter a déclaré que la société avait prévu depuis le début d’ajouter de nouvelles catégories à la politique au fil du temps après les tests pour s’assurer qu’elle peut appliquer de manière cohérente les règles mises à jour.

Dans un communiqué, la vice-présidente de Colour Of Change, Arisha Hatch, a critiqué Twitter pour ne pas avoir mis à jour la politique avant l’élection présidentielle de novembre, malgré les avertissements répétés des groupes de défense contre les discours violents et déshumanisants. Hatch a également déclaré que Twitter avait refusé de fournir de la transparence sur la manière dont ses modérateurs de contenu sont formés et sur l’efficacité de son intelligence artificielle pour identifier le contenu qui enfreint la politique.

Nos règles évoluent continuellement pour aider à assurer la sécurité des gens. Aujourd’hui, nous étendons notre politique de conduite haineuse pour lutter contre le langage qui déshumanise les gens sur la base de la race, de l’appartenance ethnique ou de l’origine nationale. – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 2 décembre 2020

«Le jury est toujours absent pour une entreprise dont les antécédents en matière de mise en œuvre des politiques et d’application de ses règles sont inégaux avec les utilisateurs d’extrême droite», a-t-elle déclaré. « En l’absence de preuves tangibles que la société suivra, cette annonce tombera dans une catégorie croissante d’offres de cascade de relations publiques trop peu nombreuses et trop tardives. »