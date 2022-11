Twitter met à jour l’application iOS avec un nouvel abonnement Twitter Blue de 7,99 $/mois, offrant une coche de vérification bleue

Twitter a publié aujourd’hui une mise à jour pour son application iOS, présentant son nouvel abonnement Twitter Blue à 7,99 $/mois qui comprend une coche de vérification bleue pour les abonnés payants aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Avec la nouvelle mise à jour, Twitter indique “Le pouvoir au peuple : votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà”.

Initialement, des rapports avaient suggéré que Musk facturerait 20 $ / mois pour la vérification du badge bleuavec le nouveau PDG disant “L’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment.” et cela “[Twitter] doit payer les factures d’une manière ou d’une autre !”

Malgré la mise à jour de l’App Store, la possibilité de souscrire au nouvel abonnement Twitter Blue de 7,99 $/mois n’est pas encore apparue pour les utilisateurs de l’application, ce qui suggère que Twitter publiera bientôt une mise à jour côté serveur pour commencer à permettre aux utilisateurs de mettre à niveau et de recevoir le bleu. insigne de vérification.

En plus de la coche de vérification bleue, l’abonnement Twitter Blue plus cher permettra de publier des vidéos plus longues sur Twitter, de voir moins de publicités, et plus encore.

Twitter Blue avec vérification sera lancé sur iOS aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.