Twitter menace de poursuivre son nouveau rival à la tête de Zuckerberg

Les avocats d’Elon Musk suggèrent que Threads utilise des secrets commerciaux volés

Le jour où Meta de Mark Zuckerberg a lancé Threads, un compagnon textuel d’Instagram, un cabinet d’avocats de la Silicon Valley représentant Elon Musk leur a envoyé une lettre de cessation et d’abstention, accusant l’application de « détournement systématique, volontaire et illégal » de la propriété intellectuelle, des secrets commerciaux et des données de Twitter.

La lettre de l’avocat de Quinn Emanuel, Alex Spiro, datée du 5 juillet et publiée jeudi par le journal Semafor, est adressée à la directrice juridique de Zuckerberg et Meta, Jennifer Newstead.

Spiro affirme que Meta a embauché « des dizaines d’anciens employés de Twitter » au cours de l’année écoulée, avec accès aux secrets commerciaux de l’entreprise « et d’autres informations hautement confidentielles », qu’ils ont utilisé pour développer Threads en tant que « imitateur » application.

« Twitter a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d’autres informations hautement confidentielles », écrit Spiro.

Musk lui-même a commenté les reportages sur la lettre de tweeter, « La concurrence c’est bien, la triche non. »

Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a rejeté les accusations de Twitter. « Personne dans l’équipe d’ingénierie de Threads n’est un ancien employé de Twitter – ce n’est tout simplement pas une chose », a-t-il dit à Semafor.

Zuckerberg a lancé mercredi l’application ressemblant à Twitter, offrant aux utilisateurs la possibilité de transférer l’intégralité de leur réseau depuis Instagram, une autre plate-forme appartenant à Meta. Plus de 30 millions d’utilisateurs se sont inscrits jusqu’à présent, a-t-il déclaré jeudi. Le déploiement de l’application dans l’UE a été retardé en raison de problèmes de confidentialité.

Fin juin, Musk a imposé des limites à la quantité de données pouvant être lues sur Twitter, affirmant que la mesure temporaire était conçue pour lutter contre « grattage des données et manipulation du système ». Il a également désactivé la possibilité de lire Twitter sans compte.

Les régulateurs fédéraux avaient auparavant examiné Meta pour son habitude d’acheter des rivaux ou de créer des produits imitateurs pour les faire cesser leurs activités. La société, qui a commencé sous le nom de Facebook, a acheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Depuis lors, elle a déployé Instagram Stories pour concurrencer Snapchat et Facebook Reels en tant que rival de TikTok.