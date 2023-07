Twitter menace de poursuivre Meta pour Threads

Twitter a menacé de poursuivre Meta Platforms pour sa nouvelle plate-forme Threads dans une lettre envoyée au PDG de la société mère de Facebook, Mark Zuckerberg, par l’avocat de Twitter, Alex Spiro.

Meta, qui a lancé Threads mercredi et a enregistré plus de 30 millions d’inscriptions, cherche à s’attaquer au Twitter d’Elon Musk en tirant parti des milliards d’utilisateurs d’Instagram.

Spiro, dans sa lettre, a accusé Meta d’avoir embauché d’anciens employés de Twitter qui « avaient et continuent d’avoir accès aux secrets commerciaux de Twitter et à d’autres informations hautement confidentielles », a d’abord rapporté le site d’information Semafor.

« Twitter a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d’autres informations hautement confidentielles », a écrit Spiro dans la lettre.

Une source de Reuters au courant de la lettre a confirmé son contenu jeudi. Spiro n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

« Personne dans l’équipe d’ingénierie de Threads n’est un ancien employé de Twitter – ce n’est tout simplement pas une chose », a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta, dans un article de Threads.

Un ancien employé principal de Twitter a déclaré à Reuters qu’il n’était au courant d’aucun ancien membre du personnel travaillant sur Threads, ni d’aucun cadre supérieur ayant atterri chez Meta.

Pendant ce temps, le propriétaire de Twitter, Musk, a déclaré : « La concurrence, c’est bien, la triche non », en réponse à un tweet citant la nouvelle.

Meta possède Instagram ainsi que Facebook.

Depuis le rachat par Musk de la plateforme de médias sociaux en octobre dernier, Twitter a été concurrencé par Mastodon et Bluesky, entre autres. L’interface utilisateur de Threads, cependant, ressemble à la plate-forme de microblogging.

Néanmoins, Threads ne prend pas en charge les recherches par mot-clé ou les messages directs.

Pour déposer une plainte pour vol de secret commercial contre Meta, Twitter aurait besoin de beaucoup plus de détails que ce qui est dans la lettre, ont déclaré des experts en droit de la propriété intellectuelle, dont le professeur de droit de Stanford Mark Lemley.

« La simple embauche d’anciens employés de Twitter (que Twitter lui-même a licenciés ou chassés) et le fait que Facebook ait créé un site quelque peu similaire ne sont pas susceptibles de soutenir une revendication de secrets commerciaux », a-t-il déclaré.

Jeanne Fromer, professeur à l’Université de New York, a déclaré que les entreprises alléguant le vol de secrets commerciaux doivent montrer qu’elles ont fait des efforts raisonnables pour protéger leurs secrets d’entreprise. Les affaires tournent souvent autour de systèmes sécurisés qui ont été contournés d’une manière ou d’une autre.

Le nouveau défi lancé à Twitter fait suite à une série de décisions chaotiques qui ont aliéné à la fois les utilisateurs et les annonceurs, y compris la dernière décision de Musk de limiter le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire par jour.



(Reportage par Akash Sriram, Tiyashi Datta à Bengaluru, et par Jody Godoy et Katie Paul à New York; Montage par Shailesh Kuber et Josie Kao)