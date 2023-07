Twitter menace de poursuivre Meta pour l’application rivale Threads

X Corp. d’Elon Musk a menacé de poursuivre Meta, les développeurs de Facebook et Instagram, après le lancement de Threads, une nouvelle application destinée à rivaliser directement avec Twitterqui est devenu de plus en plus détesté par ses utilisateurs suite à la prise de contrôle turbulente de la plateforme par Musk l’année dernière.

Fils, qui est maintenant disponible sur l’App Storese concentre sur les conversations textuelles, les utilisateurs pouvant aimer, partager et commenter les publications d’autres utilisateurs, transférer directement les abonnés Instagram et les listes suivantes, et utiliser leur nom d’utilisateur Instagram existant sur l’application.

Suite au lancement d’aujourd’hui, qui a vu Threads gagner plus de 30 millions d’utilisateurs au cours de ses premières 24 heures, l’avocat de Twitter, Alex Spiro, a écrit au fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, pour lui dire qu’il « a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle ». selon le site d’information Semafor.

Threads a été décrit comme un «tueur de Twitter» potentiel, lancé à un moment où les utilisateurs se révoltent contre les modifications apportées à la plate-forme depuis son acquisition, y compris la modération de contenu assouplie, modifications controversées de son système de vérification, un accent sur les fonctionnalités de paywalling telles que TweetDecket l’introduction récente de limites de débit, qui limitent le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire.

« Cela exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d’autres informations hautement confidentielles », aurait écrit M. Spiro dans la lettre.

Elon Musk a écrit sur Twitter : « La concurrence c’est bien, la triche non », en réponse au rapport.